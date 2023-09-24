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    • Тикнизян назвал судейство матча «Зенит» – «Локо» «безобразным»

    Тикнизян назвал судейство матча «Зенит» – «Локо» «безобразным»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян недоволен судейством в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

    • Наир забил победный мяч на 90+1 минуте.
    • После этого игрок поучаствовал в потасовке и был удален.
    • Матч в поле обслуживал воронежец Владимир Москалев.

    «Честно, не люблю говорить о судействе, всегда оставляю это для экспертов. Но арбитр Москалeв сегодня безобразно отсудил матч. Было много спорных моментов – должен был быть угловой, а он ставит от ворот. Были ауты в нашу пользу, а он свистит в сторону «Зенита».

    Последний момент в конце – Вендел сыграл коленкой в голову Максиму Ненахову. Если это не красная карточка, то тогда можно драться на поле, наверное. Мне за толчок дают вторую жeлтую и удаляют с поля. Опять же – я неправ, это были эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнeра бьют. Я заступился за Макса и получил вторую жeлтую», – сказал Тикнизян.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16370

      Алексей З 1 час назад

      Судил ужасно.
      В первом тайме в наглую за Питер, но во втором чистейший фол на Кассьере на линии штрафной не увидел, это пздц.
      Походу после той драки КБ с бмжеротами , "сломали" его властители судейских судеб.
      Просто днище , а не судья.

      0
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      Рейтинг: +561

      The only one 1 час назад

      Не бегай без футболки- не удалили бы.

      0
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      Рейтинг: +1320

      Krics 1 час назад

      Бо*м*жи оправдываются,значит прав защитник,ихмо.

      0
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      Рейтинг: +1232

      inzek > Krics 38 минут назад

      не превращайся в глоров зинита. очень низкий юморок. настоящие спартачи в такой понос не лезут как ты

      0
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      Рейтинг: +19976

      ilichkadr > inzek 17 минут назад

      Настоящие спартачи сидят на своих ветках, а не бегают по соседним.

      0
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      Рейтинг: +19976

      ilichkadr 2 часа назад

      "Мне за толчок дают вторую жeлтую"?
      Какой на хрен толчок, если обеими руками сзади схватил за плечи Вендела и пытался остановить. Пригнись немного Вендел и уселся бы ему на плечи. Клоун.......

      3
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      Рейтинг: +13314

      Вомбат 2 часа назад

      Судья судил не предвзято, ошибался в обе стороны, но уж слишком часто. С приходом Милорада Мажича и так довольно слабое российской судейство просто рухнуло. Кстати, Мажич, хоть и серб, но в УЕФА известен, как оголтелый русофоб. Совпадение?

      1
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      Рейтинг: +1016

      FCSpartakM > Вомбат 1 час назад

      куда оно рухнуло? еще со времен Тедеско судейство отстой. Ты хоть кого ставь во главе, все равно будет одно и то же. Уровень судей не просто слабый, его практически нет

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      Рейтинг: +6404

      порт 2 часа назад

      Что то часто футблёры стали говорить что не любят говорить о судействе, и тут их начинает нести.

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