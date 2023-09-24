Тикнизян назвал судейство матча «Зенит» – «Локо» «безобразным»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян недоволен судейством в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Наир забил победный мяч на 90+1 минуте.

После этого игрок поучаствовал в потасовке и был удален.

Матч в поле обслуживал воронежец Владимир Москалев.

«Честно, не люблю говорить о судействе, всегда оставляю это для экспертов. Но арбитр Москалeв сегодня безобразно отсудил матч. Было много спорных моментов – должен был быть угловой, а он ставит от ворот. Были ауты в нашу пользу, а он свистит в сторону «Зенита».

Последний момент в конце – Вендел сыграл коленкой в голову Максиму Ненахову. Если это не красная карточка, то тогда можно драться на поле, наверное. Мне за толчок дают вторую жeлтую и удаляют с поля. Опять же – я неправ, это были эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнeра бьют. Я заступился за Макса и получил вторую жeлтую», – сказал Тикнизян.