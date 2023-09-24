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  • Тикнизян назвал судейство матча «Зенит» – «Локо» «безобразным»

Тикнизян назвал судейство матча «Зенит» – «Локо» «безобразным»

24 сентября 2023, 20:04
10

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян недоволен судейством в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

  • Наир забил победный мяч на 90+1 минуте.
  • После этого игрок поучаствовал в потасовке и был удален.
  • Матч в поле обслуживал воронежец Владимир Москалев.

«Честно, не люблю говорить о судействе, всегда оставляю это для экспертов. Но арбитр Москалeв сегодня безобразно отсудил матч. Было много спорных моментов – должен был быть угловой, а он ставит от ворот. Были ауты в нашу пользу, а он свистит в сторону «Зенита».

Последний момент в конце – Вендел сыграл коленкой в голову Максиму Ненахову. Если это не красная карточка, то тогда можно драться на поле, наверное. Мне за толчок дают вторую жeлтую и удаляют с поля. Опять же – я неправ, это были эмоции. Но я не могу оставаться равнодушным, когда моего партнeра бьют. Я заступился за Макса и получил вторую жeлтую», – сказал Тикнизян.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Тикнизян Наир
Комментарии (10)
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порт
1695575940
Что то часто футблёры стали говорить что не любят говорить о судействе, и тут их начинает нести.
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Вомбат
1695576139
Судья судил не предвзято, ошибался в обе стороны, но уж слишком часто. С приходом Милорада Мажича и так довольно слабое российской судейство просто рухнуло. Кстати, Мажич, хоть и серб, но в УЕФА известен, как оголтелый русофоб. Совпадение?
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ilichkadr
1695576840
"Мне за толчок дают вторую жeлтую"? Какой на хрен толчок, если обеими руками сзади схватил за плечи Вендела и пытался остановить. Пригнись немного Вендел и уселся бы ему на плечи. Клоун.......
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Krics
1695579650
Бо*м*жи оправдываются,значит прав защитник,ихмо.
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