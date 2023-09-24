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Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?
Главные новости
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«Зенит» против «Локомотива», «Реал» vs «Атлетико», «Арсенал» – «Тоттенхэм». Следите за главными матчами воскресенья
1
16:40
Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля»
16:17
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Пиняев специально подошел к главе «Зенита» и пожал руку
2
15:57
РПЛ. «Пари НН» добился волевой победы над «Оренбургом» (3:1) и не проигрывает 4 матча подряд
2
15:49
Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?
1
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Все новости
16:24
Составлен полный список предматчевых ритуалов главы «Зенита»
1
16:20
Трансляция
«Зенит» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023
15:40
Глава Ла Лиги отреагировал на возмущение фанатов стоимостью подписки на трансляции
15:27
Серия А. «Интер» победил «Эмполи» (1:0) и идет без потерь
15:25
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Локомотив»: 9 тур РПЛ
3
15:11
76-летний Семин ответил, завершена ли его тренерская карьера
1
15:05
Видео
«Че мычишь, конина?!»: «Ростов» анонсировал игру с ЦСКА в стиле фильма «Бумер»
4
14:53
Фото
Пожилая фанатка «Пари НН» вязала носки на матче с «Оренбургом»
3
14:47
Два клуба РПЛ планируют сыграть в Зимнем кубке в ОАЭ
14:39
Кейн назвал кумира юности – это опорник
14:25
Стало известно рабочее название фильма про Черенкова – премьера может состояться на стадионе «Спартака»
13:47
Широков выделил сильнейшего хоккеиста среди российских футболистов – это экс-спартаковец
1
13:38
Стало известно, где пройдет Зимний кубок РПЛ
1
13:29
Френки не сыграет в октябрьском Эль Класико
1
13:21
В «Спартаке» ответили, считают ли Тедеско бесом после его антироссийских высказываний
13
13:10
Изидор – критикам: «Не слышу, что вы там говорите»
12:59
Фото
Рэшфорд попал в ДТП на машине за 700 тысяч
1
12:50
Стадион «Спартака» будет переименован в следующем году: известно название
15
12:39
Кто в «Зените» может сыграть вместо Малкома – ответ Медведева
4
12:30
Россия сыграет с Кенией на родине главного тренера кенийцев
3
12:21
Месси упрекнул «ПСЖ» за отсутствие почестей за победу на ЧМ-2022 – парижане ответили
2
12:11
Федун призвал Абаскаля менять Промеса
11
12:10
Невероятная форма одного из самых дорогих игроков лета: наколотил кучу голов и стал настоящим лидером за два месяца
11:57
Кейн установил рекорд Бундеслиги, превзойдя Холанда
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11:40
Основной вратарь «Крыльев» выбыл до ноября
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11:32
Белоус считает Кокорина «бездарным приобретением «Фиорентины»
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11:21
Иньеста назвал лучший стадион в мире
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11:13
Изидор: «Малком звал меня в «Зенит» и говорил, что может остаться»
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Вспомните легендарные голы ЛЧ!
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Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
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Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
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Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?
Романцев возвращается в «Спартак»? Что об этом известно?
1
Источник:
Бомбардир
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Сегодня, 15:49
Россия. Премьер-лига
Россия
Спартак
Романцев Олег
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+1482
moskowcity-petrv
29 минут назад
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Хватит шнягу писать
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