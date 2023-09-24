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    • «Арсенал» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Арсенал» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм», 6 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на игру:

    «Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Виейра, Райс, Сака, Жезус, Нкетиа

    Главный тренер: Микель Артета

    ___________________________________________________________________________________

    «Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Мики ван де Вен, Дестини Удоджи, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Сон Хын Мин

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал»«Тоттенхэм»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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