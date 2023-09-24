Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм», 6 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы на игру:
«Арсенал»: Райя, Салиба, Уайт, Габриэл, Зинченко, Эдегор, Виейра, Райс, Сака, Жезус, Нкетиа
Главный тренер: Микель Артета
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«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, Мики ван де Вен, Дестини Удоджи, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Джонсон, Сон Хын Мин
Главный тренер: Ангелос Постекоглу
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Арсенал» – «Тоттенхэм»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир