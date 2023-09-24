Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» – «Борнмут», 6 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, 16:00 по московскому времени.
Вероятные составы команд:
«Брайтон»: Вербрюгген, Жулио, Ван Хекке, Эступиньян, Вельтман, Дауд, Лаллана, Балеба, Адингра, Буонанотте, Уэлбэк.
Главный тренер: Роберто Де Дзерби
«Борнмут»: Нето, Меркез, Келли, Забарный, Эронз, Кук, Кристи, Тавернир, Клюйверт, Биллинг, Соланке.
Главный тренер: Андони Ираола
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брайтон» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на телеканале Sport3.tv.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»