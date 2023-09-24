Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» – «Борнмут», 6 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, 16:00 по московскому времени.

Вероятные составы команд:

«Брайтон»: Вербрюгген, Жулио, Ван Хекке, Эступиньян, Вельтман, Дауд, Лаллана, Балеба, Адингра, Буонанотте, Уэлбэк.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби

«Борнмут»: Нето, Меркез, Келли, Забарный, Эронз, Кук, Кристи, Тавернир, Клюйверт, Биллинг, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брайтон» – «Борнмут»