Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • «Брайтон» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Брайтон» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон»«Борнмут», 6 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, 16:00 по московскому времени.

    Вероятные составы команд:

    «Брайтон»: Вербрюгген, Жулио, Ван Хекке, Эступиньян, Вельтман, Дауд, Лаллана, Балеба, Адингра, Буонанотте, Уэлбэк.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    «Борнмут»: Нето, Меркез, Келли, Забарный, Эронз, Кук, Кристи, Тавернир, Клюйверт, Биллинг, Соланке.

    Главный тренер: Андони Ираола

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брайтон» – «Борнмут»

    Брайтон-Борнмут смотреть онлайн беспалтно

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 