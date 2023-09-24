В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Зенит» – «Локомотив». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Зенит»

петербуржцы пока занимают третье место в турнирной таблице, впрочем, отставание от лидирующих «Крыльев» и «Краснодара» минимальное – один балл. В активе «Зенита» 17 очков, команда выиграла пять встреч, в двух сыграла вничью и потерпела одно поражение. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то подопечные Семака наколотили 18 голов, а 6 раз вынимали мяч из собственных ворот.

«Локо» пока идет восьмым. Подопечные Галактионова набрали 12 очков, назабивали и напропускали по 13 мячей. Команда в рамках РПЛ трижды выиграла, три раза сыграла вничью, дважды потерпела поражения.

Факты

Из 127 очных встреч команд, в 47 играх победу праздновали игроки «Зенита», а вот «Локомотив» выигрывал 40 раз.

Наш прогноз на игру

«Зенит» вполне обоснованно выглядит фаворитом встречи, и наверняка подопечные Семака не упустят шанса завоевать очередные три очка. «Локо», вероятно, окажет сопротивление, но вряд ли устоит против «Зенита». Наш прогноз – победа «Зенита» (1.49).