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    • «Зенит» – «Локомотив»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 24 сентября

    «Зенит» – «Локомотив»: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 24 сентября

    В воскресенье, 24 сентября, состоится матч «Зенит» – «Локомотив». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

    «Зенит»

    петербуржцы пока занимают третье место в турнирной таблице, впрочем, отставание от лидирующих «Крыльев» и «Краснодара» минимальное – один балл. В активе «Зенита» 17 очков, команда выиграла пять встреч, в двух сыграла вничью и потерпела одно поражение. Что касается разницы забитых и пропущенных мячей, то подопечные Семака наколотили 18 голов, а 6 раз вынимали мяч из собственных ворот.

    «Локомотив»

    «Локо» пока идет восьмым. Подопечные Галактионова набрали 12 очков, назабивали и напропускали по 13 мячей. Команда в рамках РПЛ трижды выиграла, три раза сыграла вничью, дважды потерпела поражения.

    Факты

    Из 127 очных встреч команд, в 47 играх победу праздновали игроки «Зенита», а вот «Локомотив» выигрывал 40 раз.

    Наш прогноз на игру

    «Зенит» вполне обоснованно выглядит фаворитом встречи, и наверняка подопечные Семака не упустят шанса завоевать очередные три очка. «Локо», вероятно, окажет сопротивление, но вряд ли устоит против «Зенита». Наш прогноз – победа «Зенита» (1.49).

    Источник: Бомбардир

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