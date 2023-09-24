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    • «Болонья» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    «Болонья» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» – «Наполи», 5-й тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы команд:

    «Болонья»: Скорупский, Пош, Кристансен, Лукуми, Бeкема, Фройлер, Карлссон, Ндой, Фергюсон, Абишер, Зиркзее.

    Главный тренер: Тиагу Мотта

    «Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелинский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Линдстрем, Кварацхелия, Осимхен.

    Главный тренер: Руди Гарсия

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Болонья» – «Наполи»

    Болонья-Наполи смотреть онлайн бесплатно

    Источник: «Бомбардир»

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