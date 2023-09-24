Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» – «Наполи», 5-й тур чемпионата Италии по футболу на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы команд:

«Болонья»: Скорупский, Пош, Кристансен, Лукуми, Бeкема, Фройлер, Карлссон, Ндой, Фергюсон, Абишер, Зиркзее.

Главный тренер: Тиагу Мотта

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелинский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Линдстрем, Кварацхелия, Осимхен.

Главный тренер: Руди Гарсия

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Болонья» – «Наполи»

Прямой эфир встречи будет проходить на канале Матч! Футбол 1.

Игру также будет «транслировать «Фонбет».