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    • «Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023

    «Спартак» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» – «Динамо», 9 тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Мозес, Соболев, Промес, Бонгонда

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Бителло, Нгамале, Чавес, Карраскаль, Смолов, Тюкавин

    Главный тренер: Марцел Личка

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»

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    Источник: Спортбокс

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