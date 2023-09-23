Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» – «Динамо», 9 тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Пруцев, Мозес, Соболев, Промес, Бонгонда

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

«Динамо»: Шунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Бителло, Нгамале, Чавес, Карраскаль, Смолов, Тюкавин

Главный тренер: Марцел Личка

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»