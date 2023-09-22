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    • Дюков ответил, могут ли клубы Медиалиги получить wild-card для участия в РПЛ

    Дюков ответил, могут ли клубы Медиалиги получить wild-card для участия в РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков назвал невозможной выдачу wild-card медийным командам для выступлений в РПЛ.

    – Представители медиалиги неоднократно обращались к вам с просьбой дать wild-card для игры в РПЛ.

    – Нет, это невозможно. Действует спортивный принцип, есть путь отбора – начиная со второй лиги. Если они его пройдут, смогут стать участниками РПЛ.

    – Некоторые медиакоманды имеют больше трафика и просмотров, чем клубы из РПЛ.

    – Российская премьер-лига и официальные футбольные соревнования – это все же про футбол, а не про медийные показатели.

    Если мы будем вручать медали, исходя из количества болельщиков, подписчиков, долей и рейтингов – тогда они займут важное место, но в таком случае это уже будет не премьер-лига, а медиалига.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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