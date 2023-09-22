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  • Дюков ответил, могут ли клубы Медиалиги получить wild-card для участия в РПЛ

Дюков ответил, могут ли клубы Медиалиги получить wild-card для участия в РПЛ

22 сентября 2023, 17:35
2

Президент РФС Александр Дюков назвал невозможной выдачу wild-card медийным командам для выступлений в РПЛ.

– Представители медиалиги неоднократно обращались к вам с просьбой дать wild-card для игры в РПЛ.

– Нет, это невозможно. Действует спортивный принцип, есть путь отбора – начиная со второй лиги. Если они его пройдут, смогут стать участниками РПЛ.

– Некоторые медиакоманды имеют больше трафика и просмотров, чем клубы из РПЛ.

– Российская премьер-лига и официальные футбольные соревнования – это все же про футбол, а не про медийные показатели.

Если мы будем вручать медали, исходя из количества болельщиков, подписчиков, долей и рейтингов – тогда они займут важное место, но в таком случае это уже будет не премьер-лига, а медиалига.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Дюков Александр
Комментарии (2)
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portero
1695403144
Наглецы с ***лиги хотят халявы...
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Январь 59
1695453849
А каким образом из медиалиги мимо фнл2 мимо фнл1 можно попасть в РПЛ? Делайте заявку на ФНЛ2, поднимайте уровень второй лиги, выходите в ФНЛ, еще выше поднимайте уровень российского футбола. Всем болельщикам будет интересно . если в Медиалиге все клубы обеспечены спонсорскими деньгами, то эти клубы должны в первую очередь входить в состав ФНЛ2. Другой вариант. Берите под свою крышу команды ФНЛ2 и по их флагом доказывайте свою состоятельность.
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