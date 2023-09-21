Кейн признался, что хочет повторить путь Роналду и Месси

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос, в каком возрасте хочет завершить карьеру.

«Я думаю о том, чего достигли Месси и Роналду: на четвертом десятке они так же хороши, как и на третьем.

Мне сейчас только исполнилось 30, и меня, очевидно, будоражит мысль о том, что, если я сохраню свое тело в хорошей форме, если сохраню правильный настрой, то смогу играть на самом высоком уровне столько, сколько захочу», – сказал Кей в интервью ESPN.