«Ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!»: Адамов – о знакомстве с Кадыровым

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, как познакомился с Рамзаном Кадыровым.

– Хайдар Алханов (дедушка футболиста – 12 лет был вице-президентом «Терека») долгое время был правой рукой Кадырова в сфере спорта. А сам ты с ним когда познакомился?

– Когда еще играл за молодежку «Ахмата», в 2018-м году. После сборов Рамзан Ахматович устроил банкет – пригласил основную команду и молодежную.

Мы танцевали, веселились – прям как на свадьбе. Рамзан Ахматович пообщался с нами, дал советы.

Когда я подошел с ним сфоткаться, он ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!» А я три килограмма мяса съел до этого (смеется).