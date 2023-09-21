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    • «Ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!»: Адамов – о знакомстве с Кадыровым

    «Ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!»: Адамов – о знакомстве с Кадыровым

    Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов рассказал, как познакомился с Рамзаном Кадыровым.

    – Хайдар Алханов (дедушка футболиста – 12 лет был вице-президентом «Терека») долгое время был правой рукой Кадырова в сфере спорта. А сам ты с ним когда познакомился?

    – Когда еще играл за молодежку «Ахмата», в 2018-м году. После сборов Рамзан Ахматович устроил банкет – пригласил основную команду и молодежную.

    Мы танцевали, веселились – прям как на свадьбе. Рамзан Ахматович пообщался с нами, дал советы.

    Когда я подошел с ним сфоткаться, он ударил меня в живот: «Где твой пресс? Надо качать!» А я три килограмма мяса съел до этого (смеется).

    • Права на Адамова принадлежат «Зениту».
    • В составе «Оренбурга» он провел 7 матчей (496 минут) без голевых действий.

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    Источник: Sport24

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