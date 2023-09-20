Лига чемпионов. «Бавария» победила «МЮ» (4:3), у англичан 4-е поражение в 5 матчах

«Бавария» на старте группового этапа Лиги чемпионов победила дома «Манчестер Юнайтед». В двух голах поучаствовал форвард немцев из Англии Гарри Кейн.
У гостей дубль оформил опорник Каземиро.
У манчестерцев в последних пяти матчах четыре поражения.
«Бавария» в сезоне идет без поражений (без учета Суперкубка Германии).
Баварцы выиграли у «МЮ» третий матч подряд.
Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур
Бавария (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:3 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сане, 28; 2:0 – Гнабри, 32; 2:1 – Хойлунд, 49; 3:1 – Кейн, 53 (с пенальти); 3:2 – Каземиро, 88; 4:2 – Тель, 90+2; 4:3 – Каземиро, 90+5.
Источник: «Бомбардир»