Лига чемпионов. «Бавария» победила «МЮ» (4:3), у англичан 4-е поражение в 5 матчах

«Бавария» на старте группового этапа Лиги чемпионов победила дома «Манчестер Юнайтед». В двух голах поучаствовал форвард немцев из Англии Гарри Кейн.

У гостей дубль оформил опорник Каземиро.

У манчестерцев в последних пяти матчах четыре поражения.

«Бавария» в сезоне идет без поражений (без учета Суперкубка Германии).

Баварцы выиграли у «МЮ» третий матч подряд.

Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

Бавария (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:3 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сане, 28; 2:0 – Гнабри, 32; 2:1 – Хойлунд, 49; 3:1 – Кейн, 53 (с пенальти); 3:2 – Каземиро, 88; 4:2 – Тель, 90+2; 4:3 – Каземиро, 90+5.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов