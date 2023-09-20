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    • Лига чемпионов. «Бавария» победила «МЮ» (4:3), у англичан 4-е поражение в 5 матчах

    Лига чемпионов. «Бавария» победила «МЮ» (4:3), у англичан 4-е поражение в 5 матчах

    «Бавария» на старте группового этапа Лиги чемпионов победила дома «Манчестер Юнайтед». В двух голах поучаствовал форвард немцев из Англии Гарри Кейн.

    У гостей дубль оформил опорник Каземиро.

    У манчестерцев в последних пяти матчах четыре поражения.

    «Бавария» в сезоне идет без поражений (без учета Суперкубка Германии).

    Баварцы выиграли у «МЮ» третий матч подряд.

    Лига чемпионов. Группа А. 1-й тур

    Бавария (Германия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:3 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сане, 28; 2:0 – Гнабри, 32; 2:1 – Хойлунд, 49; 3:1 – Кейн, 53 (с пенальти); 3:2 – Каземиро, 88; 4:2 – Тель, 90+2; 4:3 – Каземиро, 90+5.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.09.2023 23:55
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