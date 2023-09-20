Почему Глушаков перешел в «Спартак» – ответ Костромы

Заместитель генерального директора по вопросам PR и работы с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина прокомментировала приход в команду свободного агента Дениса Глушакова.

– На прошлой неделе наш генеральный директор Илья Александрович Станиславский проводил Денису экскурсию по базе, где показывал условия проживания и тренировок. Мы как раз отстраиваем новую базу в Одинцовском районе, в селе Ромашково. Там у нас классные, комфортабельные домики для проживания семьями, где есть общий дом с поварами и сотрудниками. Сейчас мы отлаживаем всю внутреннюю структуру, чтобы футболистам было удобно тренироваться и достигать новых побед.

Генеральный директор показывал эти условия, рассказывал о задаче выйти в топ-6 лиги. Для того, чтобы это сделать, нам надо выигрывать все оставшиеся матчи, потому что на данный момент мы находимся в подвале турнирной таблицы.

Клуб искал авторитетного и опытного футболиста, который может поделиться опытом с молодыми игроками и даже передать какой-то опыт тренерскому штабу. Как вы знаете, у Дениса есть тренерская лицензия А, и он в этом тоже силен.

– Тяжело с ним было договориться?

– Нет. Денис – человек очень открытый, добрый, с ним легко и комфортно общаться и работать. Думаю, мы с Денисом качнем не только футбольную составляющую клуба, но и медийную. Очень на это надеюсь.

– Но почему он выбрал Вторую лигу?

– Лично мое мнение: у Дениса большое красно-белое сердце. Поэтому он и согласился прийти к нам на помощь. Мы подписали контракт до конца первого этапа, это буквально на два месяца. Посмотрим, возможно, у нас получится оставить его еще. Но даже эти два месяца будут для нас продуктивными.

– Почему подписали контракт не сразу?

– Присматривались друг к другу, общались. У Дениса были другие интересные предложения. Но он решил помочь нам и дождаться открытия зимнего трансферного окна. Поживем-увидим, перейдет ли он куда-либо от нас или нет. Нам бы, конечно, хотелось бы сохранить такого классного и опытного футболиста.