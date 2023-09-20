Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Почему Глушаков перешел в «Спартак» – ответ Костромы

20 сентября 2023, 20:24
1

Заместитель генерального директора по вопросам PR и работы с болельщиками костромского «Спартака» Елена Трошкина прокомментировала приход в команду свободного агента Дениса Глушакова.

– На прошлой неделе наш генеральный директор Илья Александрович Станиславский проводил Денису экскурсию по базе, где показывал условия проживания и тренировок. Мы как раз отстраиваем новую базу в Одинцовском районе, в селе Ромашково. Там у нас классные, комфортабельные домики для проживания семьями, где есть общий дом с поварами и сотрудниками. Сейчас мы отлаживаем всю внутреннюю структуру, чтобы футболистам было удобно тренироваться и достигать новых побед.

Генеральный директор показывал эти условия, рассказывал о задаче выйти в топ-6 лиги. Для того, чтобы это сделать, нам надо выигрывать все оставшиеся матчи, потому что на данный момент мы находимся в подвале турнирной таблицы.

Клуб искал авторитетного и опытного футболиста, который может поделиться опытом с молодыми игроками и даже передать какой-то опыт тренерскому штабу. Как вы знаете, у Дениса есть тренерская лицензия А, и он в этом тоже силен.

– Тяжело с ним было договориться?

– Нет. Денис – человек очень открытый, добрый, с ним легко и комфортно общаться и работать. Думаю, мы с Денисом качнем не только футбольную составляющую клуба, но и медийную. Очень на это надеюсь.

– Но почему он выбрал Вторую лигу?

– Лично мое мнение: у Дениса большое красно-белое сердце. Поэтому он и согласился прийти к нам на помощь. Мы подписали контракт до конца первого этапа, это буквально на два месяца. Посмотрим, возможно, у нас получится оставить его еще. Но даже эти два месяца будут для нас продуктивными.

– Почему подписали контракт не сразу?

– Присматривались друг к другу, общались. У Дениса были другие интересные предложения. Но он решил помочь нам и дождаться открытия зимнего трансферного окна. Поживем-увидим, перейдет ли он куда-либо от нас или нет. Нам бы, конечно, хотелось бы сохранить такого классного и опытного футболиста.

  • Денис 3 месяца искал новый клуб после ухода из «Пари НН».
  • Он брал РПЛ со «Спартаком».
  • Костромичи – аутсайдер своей группы Второй лиги.

Еще по теме:
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство 6
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Глушаков оценил слова Дивеева: «Он разбирается в футболе» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Спартак К Глушаков Денис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dim29
1695232984
Отстраиваем новую базу в Одинцовском районе, в селе Ромашково. Вот это как раз и странно,сами из Костромы,а база в Одинцово.
Ответить
Главные новости
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
Слуцкий ответил, считает ли себя медиатренером и кавээнщиком
09:13
Моуринью оценил состояние Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
1
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
3
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Все новости
Все новости
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
7 сентября
2
Канчельскис высказался о шансах Хвичи выиграть «Золотой мяч»
3 сентября
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
2 сентября
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
1
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
2 сентября
7
Названа причина конфликта игроков «Алании» с болельщиками команды
31 августа
ВидеоИгроки «Алании» едва не подрались со своими болельщиками
31 августа
3
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
28 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
10
«Балтика» отправила форварда в «Сибирь»
21 августа
2
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
15 августа
1
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
10 августа
1
Фото«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
Фото36-летний экс-игрок сборной России вернулся в родной клуб во Второй лиге
31 июля
Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара
26 июля
7
ФотоМахачкалинское «Динамо» отправило в аренду центрфорварда
23 июля
Фото«Локомотив» отправил нападающего в клуб Второй лиги
22 июля
Фото«Локомотив» отдал хавбека в аренду другому клубу РПЛ
15 июля
1
Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы
13 июля
9
ФотоКлуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева
13 июля
8
ФотоСтудия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой
13 июля
16
Фото18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
9 июля
1
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
4-й клуб за месяц снялся со Второй лиги
9 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+