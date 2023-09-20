«Ахмат» и «Зенит» сыграли в матче 4 тура Кубка России. Игра закончилась со счетом 3:3 в основное время. В серии пенальти точнее были петербуржцы – 2:4.

Грозненцы стараниями Ковачева первыми повели в матче

Затем Иван Олейников удвоил преимущество своей команды

Иван Сергеев отыграл один гол

Иван Сергеев оформил дубль

Матео Кассьерра вывел петербуржцев вперед

Марат Быстров заставил звенеть штангу ворот питерского клуба

Владимир Ильин сравнял счет во встрече

Грозненцы остались в меньшинстве после удаления Быстрова

В серии пенальти точнее были петербуржцы – 2:4