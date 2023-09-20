Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Обзор матча «Ахмат» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Ахмат» и «Зенит» сыграли в матче 4 тура Кубка России. Игра закончилась со счетом 3:3 в основное время. В серии пенальти точнее были петербуржцы – 2:4.

    Грозненцы стараниями Ковачева первыми повели в матче

    Затем Иван Олейников удвоил преимущество своей команды

    Иван Сергеев отыграл один гол

    Иван Сергеев оформил дубль

    Матео Кассьерра вывел петербуржцев вперед

    Марат Быстров заставил звенеть штангу ворот питерского клуба

    Владимир Ильин сравнял счет во встрече

    Грозненцы остались в меньшинстве после удаления Быстрова

    В серии пенальти точнее были петербуржцы – 2:4

    Источник: Матч.ТВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 