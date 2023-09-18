Мелкадзе назвал команду РПЛ, у которой поле еще хуже, чем у «Сочи»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал обмен кругами со «Спартаком».

Причина переноса – плохое состояние газона на сочинском стадионе «Фишт».

16 сентября «Спартак» победил «Сочи» в Москве со счетом 1:0.

Игра между командами во 2-м круге состоится в апреле 2024 года.

«Считаю, что матч было нужно переносить. Это полезное решение. Поле в Сочи не готово.

Видел ли поля хуже? Да. На выезде в Воронеже в прошлом сезоне, например. Там прям беда», – сказал Мелкадзе