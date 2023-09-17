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    Мостовой дал совет Головину по поводу его карьеры

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посоветовал Александру Головину остаться в «Монако».

    • Российский полузащитник сегодня забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Лорьяном» (2:2).
    • «Монако» занимает 1-е место в Лиге 1.

    «Я думаю, ему не стоит никуда уезжать. Нужна стабильность. Да, команда не играет в еврокубках, но в прошлом же сезоне играла. И не факт, что в будущем не будет», – сказал Мостовой.

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    Источник: RT

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    17.09.2023 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16233

      Алексей З 18 сентября, 08:19

      Человек 5 лет(!!!) во Франции играет и наверно уже не нуждается в советах.

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