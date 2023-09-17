Мостовой дал совет Головину по поводу его карьеры

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посоветовал Александру Головину остаться в «Монако».
- Российский полузащитник сегодня забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Лорьяном» (2:2).
- «Монако» занимает 1-е место в Лиге 1.
«Я думаю, ему не стоит никуда уезжать. Нужна стабильность. Да, команда не играет в еврокубках, но в прошлом же сезоне играла. И не факт, что в будущем не будет», – сказал Мостовой.
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Источник: RT