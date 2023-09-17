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    • В Госдуме предложили направить зарплаты футболистов на СВО – «Спартак» отреагировал

    В Госдуме предложили направить зарплаты футболистов на СВО – «Спартак» отреагировал

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал инициативу депутата Госдумы Алексея Журавлева, предложившего направить зарплаты футболистов на нужды СВО.

    «Предложение Госдумы отдавать зарплату футболистов на поддержку СВО? Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», – сказал Малышев.

    • СВО продолжается полтора года.
    • После ее начала Россию отстранили от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Чемпионат России проходит в штатном режиме.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6929

      Антибиотик 1 час назад

      А государство на что? Собрать всех депутатов и в зону конфликта бегом марш!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      rac531 1 час назад

      То есть, по мнению, депутатов, Шойгу со своими молоденькими и хорошенькими генеральшами всё разворовали?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2703

      ScarlettOgusania > rac531 1 час назад

      молоденькие и хорошенькие генеральши такие хищные щучки, и командовать умеют и использовать подарки тувинского "фельдмаршала") МО было разворовано ещё при Сердюкове с Васильевой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +216

      Vladislaf 1 час назад

      Так то не плохая идея. ну и сами депутаты тоже пусть платят. Я бы ещё за хреновую игру отправлял в зону СВО, может сразу бы играть научились.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Krics > Vladislaf 1 час назад

      А лучше Госдуму перенести в Артёмовск.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19737

      NewLife 1 час назад

      Сначала, Журавлеву надо продать свой мотоцикл BMW от недружественной страны, затем Гундяю и Пескову свои коллекции недружественных часиков, заработанные непосильным трудом. А когда дело дойдет до продажи недружественных гольф полей и фазенд Голиковой, тогда успех СВО будет обеспечен.

      7
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      Рейтинг: +670

      НикКин 1 час назад

      А вот госдура сама не хочет пример показать и с депутатов пол зп в сво передавать смотришь так потом и все начнут а то у нас госдура только советы давать может

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2647

      моэм 2 часа назад

      До конца года ещё 3,5 месяца , а видимо деньги отпущенные на СВО уже все разворовали.....придётся нашим солдатикам , целых 3.5 месяцев , отбивать атаки нациков из рогаток и самопалов .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1230

      qawzsexdr 2 часа назад

      А если наравить доход депутатов ( хотя бы за 1месяц) (естественно не официальный, а родствеников и друзей), то хватит на полное обеспечение 2 таких мероприятий.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +585

      saf05 2 часа назад

      Пусть сами пример покажут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6109

      Питерский князь 2 часа назад

      Пускай лучше расмотрит такуб инициативу: пусть срамтак продаст всех игроков, стадион, да вообще все активы. Вырученые деньги отправит на СВО.
      На месте стадиона поставит общественный туалет.
      Отличная инициатива!
      :)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Петр C. > Питерский князь 2 часа назад

      ты просто долбан

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2703

      ScarlettOgusania > Питерский князь 2 часа назад

      слышь, князёк из захолустья, давай лучше инициируй очередной распил баклан-арены, а то там всего 100 лярдов успели напилить, можно с переносом арены в Хабаровск для освоения Дальнего Востока) а на месте опустевшего берега на Финском заливе и туалет не надо делать, там весь залив туалет!)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1276

      Krics > Питерский князь 1 час назад

      Газпрому пора Русским солдатам платить, а не бразильским росиянам.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6929

      Антибиотик > Питерский князь 1 час назад

      Ты как был долбогном, так им и остался.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3702

      aaaaahhhh > Петр C. 1 час назад

      зачем девочке грубишь, она и так не в себе:)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      odessakmv 2 часа назад

      НАЧАТЬ с Зарплаты тунеядцев из ГосДумы!!! с Годовой сразу.

      9
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      ...
      Рейтинг: +774

      RUSARM > odessakmv 2 часа назад

      Хорошее дело,пусть покажут пример заседатели,остальные подтянутся!!!

      4
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      Рейтинг: +549

      odessakmv > RUSARM 2 часа назад

      после них, если все отдадут, нам уже и подтягиваться не нужно будет, на пару лет вперед армия обеспечена будет

      3
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      Рейтинг: +774

      RUSARM > odessakmv 2 часа назад

      Да и мы пенсионеры тоже!!!

      2
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      Рейтинг: +730

      SanInstructor > odessakmv 1 час назад

      проще сразу их туда и отправить...

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