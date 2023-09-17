В Госдуме предложили направить зарплаты футболистов на СВО – «Спартак» отреагировал

А государство на что? Собрать всех депутатов и в зону конфликта бегом марш!
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал инициативу депутата Госдумы Алексея Журавлева, предложившего направить зарплаты футболистов на нужды СВО.
«Предложение Госдумы отдавать зарплату футболистов на поддержку СВО? Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», – сказал Малышев.
- СВО продолжается полтора года.
- После ее начала Россию отстранили от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
- Чемпионат России проходит в штатном режиме.