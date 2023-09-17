В Госдуме предложили направить зарплаты футболистов на СВО – «Спартак» отреагировал

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал инициативу депутата Госдумы Алексея Журавлева, предложившего направить зарплаты футболистов на нужды СВО.

«Предложение Госдумы отдавать зарплату футболистов на поддержку СВО? Посмотрим. Если будет такой закон, будем смотреть», – сказал Малышев.