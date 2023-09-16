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    • АПЛ. «МЮ» проиграл дома «Брайтону» (1:3), «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» добились волевых побед

    АПЛ. «МЮ» проиграл дома «Брайтону» (1:3), «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» добились волевых побед

    «Манчестер Юнайтед» в пятом туре АПЛ проиграл «Брайтону». Манчестерцы занимают 12-ю строчку.

    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» добились волевых побед.

    Англия. АПЛ. 5-й тур

    Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уэлбек, 20; 0:2 – Гросс, 53; 0:3 – Педро, 71; 1:3 – Меджбри, 73.

    Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 36; 1:1 – Доку, 46; 1:2 – Силва, 76; 1:3 – Холанд, 86.

    Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хамер, 74; 1:1 – Ришарлисон, 90+8; 2:1 – Кулушевски, 90+10.

    Удаления: нет – МакБарни, 90+14 (вторая ж.к.).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1433

      mama1991 1 час назад

      С Юнайтед беда, неужели боссы не видят? Лысого надо гнать, этот товарищ не про пользу, а про политику... вечно со всеми выясняет отношения... если санчо плохо тренируется, то как эта говнооснова тренируется?)))

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      Рейтинг: +15

      MANCHESTER_RED_MAN 1 час назад

      Волаeбы

      0
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