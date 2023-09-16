АПЛ. «МЮ» проиграл дома «Брайтону» (1:3), «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» добились волевых побед

«Манчестер Юнайтед» в пятом туре АПЛ проиграл «Брайтону». Манчестерцы занимают 12-ю строчку.
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» добились волевых побед.
Англия. АПЛ. 5-й тур
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Уэлбек, 20; 0:2 – Гросс, 53; 0:3 – Педро, 71; 1:3 – Меджбри, 73.
Вест Хэм – Манчестер Сити – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Уорд-Проус, 36; 1:1 – Доку, 46; 1:2 – Силва, 76; 1:3 – Холанд, 86.
Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Хамер, 74; 1:1 – Ришарлисон, 90+8; 2:1 – Кулушевски, 90+10.
Удаления: нет – МакБарни, 90+14 (вторая ж.к.).
Источник: «Бомбардир»