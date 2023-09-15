В субботу, 16 сентября, «Ювентус» на своем поле сыграет с «Лацио». Игра пройдет в рамках 4 тура розыгрыша Серии А. Поединок запланирован на 16:00 по московскому времени.

«Ювентус»

Туринцы в трех играх нового розыгрыша Серии А набрали 7 очков и идут на третьем месте в турнирной таблице. Команда на два балла отстает от лидирующих «Милана» и «Интера» на два балла. «Старая синьора» наколотила шесть голов и пропустила один мяч.

«Лацио»

Римляне располагаются на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе три очка. Команда на два балла обгоняет команды, идущие в зоне вылета. Столичный клуб имеет отрицательную разницу мячей – три забитых, и четыре пропущенных гола.

Статистика

В последних пяти очных встречах, «Ювентус» трижды обыграл «Лацио», в одной встрече была зафиксирована ничья, а в одном матче римляне победили туринцев. Отметим, что «Юве» забил сопернику девять голов, и пропустил пять мячей.

Наш прогноз на игру

«Ювентус» неплохо смотрится на старте нового сезона, ну а «Лацио» планомерно выбирается со дна турнирной таблицы. В предстоящей встрече, впрочем, у «Юве» больше шансов на успех. Наш прогноз – победа «Ювентуса»(1.92).