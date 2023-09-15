В субботу, 16 сентября, «Вест Хэм» на своем поле сыграет с «Манчестер Сити». Игра пройдет в рамках 5 тура розыгрыша АПЛ. Поединок запланирован на 17:00 по московскому времени.

«Молотобойцы» идут на четвертом месте в турнирной таблице и имеют в своем активе 10 очков. Команда на два балла отстает от лидирующего «Манчестер Сити». Подопечные Мойеса забили 9 и пропустили 4 гола. Команда трижды победила в рамках нынешнего розыгрыша АПЛ, а в одной встрече сыграла вничью.

«Манчестер Сити»

«Горожане» лидируют в АПЛ с 12 баллами. Подопечные Гвардиолы набрали максимум очков в четырех сыгранных играх, а разница мячей также складывается в пользу «Сити» – 11 забитых против двух пропущенных.

Статистика

В предыдущих пяти очных встречах «горожане» одержали три победы, и дважды сыграли с «Вест Хэмом» вничью, забив в этих играх 9 голов в ворота «молотобойцев», и пропустив только один мяч.

Наш прогноз на игру

Обе команды идут вверху турнирной таблицы, и показывают неплохой результат, впрочем, «Манчестер Сити», вероятно, одержит очередную победу в сезоне и еще сильнее закрепит свое лидерство. Единственное на что могут рассчитывать лондонцы, так это «гол престижа». Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.48).