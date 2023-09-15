В субботу, 16 сентября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Брайтоном». Игра пройдет в рамках 5 тура розыгрыша АПЛ. Поединок запланирован на 17:00 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы в четырех турах АПД набрали только шесть очков, и идут на 11 месте в турнирной таблице. Подопечные Эрика тен Хаага отстают от «Манчестер Сити» на шесть баллов. «Красные дьяволы» в рамках АПЛ одержали две победы и потерпели два поражения. Манкунианцы забили пять, и пропустили семь мячей.
«Брайтон»
«Чайки» с девятью баллами идут на шестом месте, и уступают лидеру национального первенства только три очка. «Брайтон» в четырех играх АПЛ одержал три победы и в одной встрече проиграл. Команда забила 12 голов – лучший результат национального первенства, но при этом пропустила 6 мячей.
Статистика и факты
Приводим некоторые факты о командах:
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в 10 из 11 последних матчей против «Брайтона»;
- «Брайтон» побеждает в 3 последних очных матчах в турнире «Премьер-лига»;
- «Манчестер Юнайтед» пропускает в 3 последних матчах;
- «Манчестер Юнайтед» забивает в 3 последних матчах;
- в последних 5 играх «Брайтон» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;
- в последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем 1.20 гола за игру;
- в последних 5 играх «Манчестер Юнайтед» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;
- в последних 5 играх «Брайтон» забивает в среднем 2.60 гола за игру.
История личных встреч команд насчитывает 31 матч, последние пять из которых закончились следующими результатами:
- 04.05.2023 «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» 1:0;
- 23.04.2023 «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» (пен) 0:0;
- 07.08.2022 «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» 1:2;
- 07.05.2022 «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» 4:0;
- 15.02.2022 «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» 2:0.
Наш прогноз на игру
«Брайтон» в предстоящей встрече выглядит, как минимум, равным соперником для манкунианцев. «МЮ» редко забивает больше 1-2 голов за игру. Наш прогноз – победа «Брайтона» или ничья (1.70).