В пятницу, 15 сентября, «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Ниццей». Игра пройдет в Париже, на стадионе «Парк де Пренс», и начнется в 22:00 по московскому времени.

«ПСЖ»

Парижане в первых четырех турах набрали восемь очков. Команда одержала две победы, а также дважды сыграла вничью. В активе подопечных Энрике восемь забитых голов, а также три пропущенных мяча. Отставание от лидирующего «Монако» – лишь два очка.

«Орлы» идут на восьмом месте. Команда имеет в своем активе шесть очков, и на четыре балла отстает от лидирующего «Монако». «Ницца» одержала одну победу, а также трижды сыграла вничью. Разница мячей у команды тоже положительная – четыре забитых гола против двух пропущенных.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 81 игру. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

Факты о командах:

Наш прогноз на игру

Парижане от матча к матчу прибавляют, и наверняка будут стремиться одержать победу в предстоящей встрече. «Ницца» наверняка окажет сопротивление парижанам, но вряд ли сможет набрать три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «ПСЖ (1.50)».