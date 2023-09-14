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    «ПСЖ» – «Ницца»: прогноз на матч 5 тура Лиги 1, 15 сентября

    В пятницу, 15 сентября, «ПСЖ» на своем поле сыграет с «Ниццей». Игра пройдет в Париже, на стадионе «Парк де Пренс», и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «ПСЖ»

    Парижане в первых четырех турах набрали восемь очков. Команда одержала две победы, а также дважды сыграла вничью. В активе подопечных Энрике восемь забитых голов, а также три пропущенных мяча. Отставание от лидирующего «Монако» – лишь два очка.

    «Ницца»

    «Орлы» идут на восьмом месте. Команда имеет в своем активе шесть очков, и на четыре балла отстает от лидирующего «Монако». «Ницца» одержала одну победу, а также трижды сыграла вничью. Разница мячей у команды тоже положительная – четыре забитых гола против двух пропущенных.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 81 игру. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    Факты о командах:

    • 08.04.2023 «Ницца» – «ПСЖ» 0:2;
    • 01.10.2022 «ПСЖ» – «Ницца» 2:1;
    • 05.03.2022 «Ницца» – «ПСЖ» 1:0;
    • 31.02.2022 «ПСЖ» – «Ницца» (пен) 0:0;
    • 01.12.2021 «ПСЖ» – «Ницца» 0:0.

    Наш прогноз на игру

    Парижане от матча к матчу прибавляют, и наверняка будут стремиться одержать победу в предстоящей встрече. «Ницца» наверняка окажет сопротивление парижанам, но вряд ли сможет набрать три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «ПСЖ (1.50)».

    Источник: Бомбардир

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