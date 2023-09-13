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    «Динамо» – «Пари НН»: прогноз на матч 8 тура РПЛ, 15 сентября

    В пятницу, 15 сентября, поклонников футбола ожидает поединок между московским «Динамо» и нижегородским «Пари НН». Игра пройдет в Москве, на стадионе «ВТБ Арена», и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Динамо»

    Бело-голубые под руководством Марцела Лички идут на четвертом месте в турнирной таблице. В активе москвичей 14 очков и отставание от лидирующего «Краснодара» на три очка. Команда довольно много забивает – 15 голов (к слову, столько же и у питерского «Зенита»), но и пропускает немало – 12 голов (например, это уровень идущего девятым «Спартака»).

    Бело-голубые в нынешнем розыгрыше РПЛ одержали четыре победы, дважды сыграли вничью, и потерпели одно поражение.

    «Пари НН»

    Нижегородцы идут на 10 месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Юрана несколько оторвались от зоны стыковых матчей, и обгоняют команды идущие на 13 – 16 местах минимум на четыре балла. Команда забила пять голов и пропустила шесть мячей.

    «Пари НН» одержали три победы, в одном матче сыграли вничью, и потерпели три поражения.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 8 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    • 25.07.2023 «Пари НН» (пен) – «Динамо» 1:1;
    • 14.07.2023 «Динамо» – «Пари НН» 4:3;
    • 13.07.2023 «Динамо» – «Пари НН» 1:0;
    • 15.04.2023 «Динамо» – «Пари НН» 3:1;
    • 27.08.2022 «Пари НН» – «Динамо» 2:2.

    Факты о командах:

    • «Динамо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Пари НН»;
    • в последних 5 играх «Динамо» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Динамо» забивает в среднем 1.80 гола за игру;
    • «Динамо» забивает в 8 последних матчах против «Пари НН»;
    • в последних 5 играх «Пари НН» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;
    • в последних 5 играх «Пари НН» забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    Наш прогноз на игру

    Московское «Динамо» – явный фаворит предстоящей встречи. Предположим, что бело-голубые смогут одержать домашнюю победу. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.63).

    Источник: Бомбардир

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