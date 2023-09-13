В пятницу, 15 сентября, поклонников футбола ожидает поединок между московским «Динамо» и нижегородским «Пари НН». Игра пройдет в Москве, на стадионе «ВТБ Арена», и начнется в 19:00 по московскому времени.

Бело-голубые под руководством Марцела Лички идут на четвертом месте в турнирной таблице. В активе москвичей 14 очков и отставание от лидирующего «Краснодара» на три очка. Команда довольно много забивает – 15 голов (к слову, столько же и у питерского «Зенита»), но и пропускает немало – 12 голов (например, это уровень идущего девятым «Спартака»).

Бело-голубые в нынешнем розыгрыше РПЛ одержали четыре победы, дважды сыграли вничью, и потерпели одно поражение.

«Пари НН»

Нижегородцы идут на 10 месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Юрана несколько оторвались от зоны стыковых матчей, и обгоняют команды идущие на 13 – 16 местах минимум на четыре балла. Команда забила пять голов и пропустила шесть мячей.

«Пари НН» одержали три победы, в одном матче сыграли вничью, и потерпели три поражения.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 8 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

Факты о командах:

«Динамо» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Пари НН»;

в последних 5 играх «Динамо» пропускает в среднем 1.60 гола за игру;

в последних 5 играх «Динамо» забивает в среднем 1.80 гола за игру;

«Динамо» забивает в 8 последних матчах против «Пари НН»;

в последних 5 играх «Пари НН» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;

в последних 5 играх «Пари НН» забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Наш прогноз на игру

Московское «Динамо» – явный фаворит предстоящей встречи. Предположим, что бело-голубые смогут одержать домашнюю победу. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.63).