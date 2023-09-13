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  • Сафонов рассказал, как Галицкий учил вратарей «Краснодара» отбивать пенальти: «Все плевались»

Сафонов рассказал, как Галицкий учил вратарей «Краснодара» отбивать пенальти: «Все плевались»

13 сентября 2023, 17:55
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал забавную историю о президенте клуба Сергее Галицком.

«Галицкий говорит всегда глубоко. Спорить любит, но с ним тяжело это делать. Против него тяжело отстаивать свою точку зрения.

Последний разговор с ним был про пенальти. Мы вспоминали, что, когда я был в академии, Сергей Николаевич пришeл после серии с «Ростовом» в финале Кубка.

Он пришeл и сказал, что вратари теперь должны стоять на реакцию. Это нереально? Если по центру стоишь – реально. В академии это делать проще, так как мяч летит не так быстро, но и у вратарей скорости другие.

Скажу честно: в академии все вратари плевались, что нельзя гадать. Ты стоишь по центру, нападающий бьeт в угол, и ты пытаешься за ним успеть. Ты, естественно, не успеваешь. Проблема в том, что это было очень строго.

Помню момент через полгода после того, как ввели это правило: в игре мне бьют пенальти, а я непроизвольно завалился в угол. Я не угадал – залетело в другую сторону. Если ты угадал и отбил – тебе никто ничего не скажет. А если заваливаешься в один угол, а мяч летит в другой – это проблема.

Помню, как после этого момента весь второй тайм думал: не уберут ли тренера, не уберут ли меня? Могли оштрафовать. В академии от пенальти стрессовали больше вратари, чем нападающие», – сказал Сафонов в видео «Коммент.Шоу».

  • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
  • У команды 0 трофеев.
  • В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей Галицкий Сергей
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DOCTOR PENALTY
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