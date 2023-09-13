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    • Сафонов рассказал, как Галицкий учил вратарей «Краснодара» отбивать пенальти: «Все плевались»

    Сафонов рассказал, как Галицкий учил вратарей «Краснодара» отбивать пенальти: «Все плевались»

    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал забавную историю о президенте клуба Сергее Галицком.

    «Галицкий говорит всегда глубоко. Спорить любит, но с ним тяжело это делать. Против него тяжело отстаивать свою точку зрения.

    Последний разговор с ним был про пенальти. Мы вспоминали, что, когда я был в академии, Сергей Николаевич пришeл после серии с «Ростовом» в финале Кубка.

    Он пришeл и сказал, что вратари теперь должны стоять на реакцию. Это нереально? Если по центру стоишь – реально. В академии это делать проще, так как мяч летит не так быстро, но и у вратарей скорости другие.

    Скажу честно: в академии все вратари плевались, что нельзя гадать. Ты стоишь по центру, нападающий бьeт в угол, и ты пытаешься за ним успеть. Ты, естественно, не успеваешь. Проблема в том, что это было очень строго.

    Помню момент через полгода после того, как ввели это правило: в игре мне бьют пенальти, а я непроизвольно завалился в угол. Я не угадал – залетело в другую сторону. Если ты угадал и отбил – тебе никто ничего не скажет. А если заваливаешься в один угол, а мяч летит в другой – это проблема.

    Помню, как после этого момента весь второй тайм думал: не уберут ли тренера, не уберут ли меня? Могли оштрафовать. В академии от пенальти стрессовали больше вратари, чем нападающие», – сказал Сафонов в видео «Коммент.Шоу».

    • Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.
    • У команды 0 трофеев.
    • В июне «Краснодар» уступил в кубковом суперфинале ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25136

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Сергей Николаевич просто пытался заставить вас думать при исполнении 11-метровых.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +68973

      portero 1 час назад

      Ну вот.... а то тут сказочники говорили что хозяин не вмешивается в процесс, ну так советы тренеру даст, не все с этим справляются.....

      1
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      ...
      Рейтинг: +57069

      MaxRnD > portero 57 минут назад

      Я вот, глядючи как у нас бьют пенали и как реагируют вратари, тоже склоняюсь к точке зрения Галицкого, что если стоять по центру до последнего, то процент взятых пеналей будет выше нежели, чем пытаясь угадать направление, бесполезно летать по углам

      4
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      Рейтинг: +68973

      portero > MaxRnD 53 минуты назад

      Может оно и так, но если знаешь как бьёт конкретный игрок надо пробовать, там по разбегу и положению туловища и ног можно угадать, а большинстао наших деревях реально боятся бить, такое впечатление что глаза закрывают....
      Их надо ждать, они близко к воротчику бьют!!!

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      Рейтинг: +25136

      DOCTOR PENALTY > MaxRnD 35 минут назад

      Я согласен с тобой.

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