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    • Мостовой: «Игра за сборную России обесценилась – вызов в нее ничего не значит»

    Мостовой: «Игра за сборную России обесценилась – вызов в нее ничего не значит»

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал национальную команду.

    «Пока непонятно, если честно, зачем и как играются эти матчи. Нет, наверное, играть нужно, но куда столько игроков? Зачем вызывать 49 человек, я не понимаю. Если ради экспериментов, то хорошо. Делайте то, что хотите.

    Сейчас получается так, что вызов в сборную ничего не значит. Игра за сборную России сейчас обесценилась в моем понимании. Уже любой игрок – в сборной. В футболке сборной России уже каждый побывал. Раньше такого не было», – сказал Мостовой.

    • Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
    • Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
    • 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).

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    Источник: «РБ Спорт»

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