Экс-футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал национальную команду и главного тренера Валерия Карпин.

«Пока непонятно, если честно, зачем и как играются эти матчи. Нет, наверное, играть нужно, но куда столько игроков? Зачем вызывать 49 человек, я не понимаю. Если ради экспериментов, то хорошо. Делайте то, что хотите.

Сейчас получается так, что вызов в сборную ничего не значит. Игра за сборную России сейчас обесценилась в моем понимании. Уже любой игрок – в сборной. В футболке сборной России уже каждый побывал. Раньше такого не было», – сказал Мостовой.