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    Зарема: «Сборной России по футболу нет»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала сборную России.

    «Сборной как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей, задач, перспектив. Отсюда такие результаты.

    Футбол – очень конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики ни в чем, это бег с мячом», – сказала Салихова.

    • Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
    • Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
    • 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).

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    Источник: «Р-Спорт»

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