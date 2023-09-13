Зарема: «Сборной России по футболу нет»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала сборную России.

«Сборной как футбольного института в классическом понимании нет, потому что нет целей, задач, перспектив. Отсюда такие результаты.

Футбол – очень конкретный вид спорта. А сейчас нет конкретики ни в чем, это бег с мячом», – сказала Салихова.