Отбор Евро-2024. Испания разгромила Кипр (6:0), Норвегия победила Грузию (2:1) и другие результаты

Завершились матчи 6-го тура отбора Евро-2024 в группах А и F.
Отбор Евро-2024. Группа А. 6-й тур
Голы: 1:0 – Гави, 18; 2:0 – Мерино, 33; 3:0 – Хоселу, 70; 4:0 – Торрес, 73; 5:0 – Баэна, 77; 6:0 – Торрес, 83.
Голы: 1:0 – Холанд, 25; 2:0 – Эдегор, 33; 2:1 – Завзивадзе, 90+1.
Группа F. 6-й тур
Голы: 1:0 – Вертонген, 4; 2:0 – Троссард, 18; 3:0 – Лукаку, 56; 4:0 – Лукаку, 58; 5:0 – Де Кателаре, 88.
Голы: 0:1 – Грегорич, 53; 0:2 – Арнаутович, 56; 0:3 – Арнаутович, 69; 1:3 – Холм, 90.
Источник: «Бомбардир»