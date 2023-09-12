Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Отбор Евро-2024. Испания разгромила Кипр (6:0), Норвегия победила Грузию (2:1) и другие результаты

    Отбор Евро-2024. Испания разгромила Кипр (6:0), Норвегия победила Грузию (2:1) и другие результаты

    Завершились матчи 6-го тура отбора Евро-2024 в группах А и F.

    Отбор Евро-2024. Группа А. 6-й тур

    Испания – Кипр – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Гави, 18; 2:0 – Мерино, 33; 3:0 – Хоселу, 70; 4:0 – Торрес, 73; 5:0 – Баэна, 77; 6:0 – Торрес, 83.

    Норвегия – Грузия – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Холанд, 25; 2:0 – Эдегор, 33; 2:1 – Завзивадзе, 90+1.

    Группа F. 6-й тур

    Бельгия – Эстония – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вертонген, 4; 2:0 – Троссард, 18; 3:0 – Лукаку, 56; 4:0 – Лукаку, 58; 5:0 – Де Кателаре, 88.

    Швеция – Австрия – 1:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Грегорич, 53; 0:2 – Арнаутович, 56; 0:3 – Арнаутович, 69; 1:3 – Холм, 90.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

    Новости по теме
    Судья увел сборные Румынии и Косово с поля из-за политической акции фанатов
    Отбор Евро-2024. Украина проиграла Италии (1:2) и опустилась на 3-е место в группе
    Карпин: «Эта сборная России вышла бы на Евро-2024» 10
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2023 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +351

      Nikita Suarez 1 час назад

      Раньше писали кто голы забил,а сейчас?!
      Обленились…

      Давно баб не было полупокерных..)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 