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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Норвегия - Грузия
Норвегия - Грузия: обзор матча 12 сентября 2023
Норвегия
12.09.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Грузия
25'
Э. Холанд
33'
М. Эдегор
90+1'
Б. Зивзивадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Грузия
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
И. Азарови
82'
Желтая карточка
Б. Зивзивадзе
76'
Замена
А. Меквабишвили
️️️️
Г. Кочорашвили
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
А. Нуса
71'
Замена
С. Берге
️️️️
Й. Ларсен
70'
68'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ж. Микаутадзе
67'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
З. Давиташвили
64'
Желтая карточка
З. Давиташвили
46'
Замена
В. Мамучашвили
️️️️
Г. Гочолеишвили
ГОЛ! 2:0!
М. Эдегор
Пас отдал
А. Нуса
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Нуса
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Александре Каландадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
15
Йеспер Даланд
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Маркус Сольбаккен
ЦП
0
Эмиль Брейвик
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
0
Бор Финне
ЦФ
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
15
Саба Сазонов
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
6
Георгий Абурджания
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-2-2-2
1
Нюланд
15
Бьоркан
4
Эстигард
4
Страндберг
3
Айер
6
Берг
7
Эушнес
20
Нуса
10
Эдегор
9
Холанд
11
Ларсен
3-2-2-2-1
1
Мамардашвили
18
Каландадзе
4
Кашия
5
Кверквелия
13
Гочолеишвили
16
Азарови
6
Кочорашвили
8
Китеишвили
7
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
11
Ларсен
8
Берге
8
Берге
11
Ларсен
20
Нуса
0
Сольбаккен
0
Сольбаккен
20
Нуса
13
Гочолеишвили
18
Мамучашвили
18
Мамучашвили
13
Гочолеишвили
6
Кочорашвили
14
Меквабишвили
14
Меквабишвили
6
Кочорашвили
7
Давиташвили
10
Чакветадзе
10
Чакветадзе
7
Давиташвили
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
Остались в запасе
Норвегия
Грузия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
15
Йеспер Даланд
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Эмиль Брейвик
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
0
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
15
Саба Сазонов
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
15
Йеспер Даланд
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Эмиль Брейвик
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
0
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
1
Георгий Лория
ВР
15
Саба Сазонов
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Норвегия - Грузия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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