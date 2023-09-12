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    Карпин: «Эта сборная России вышла бы на Евро-2024»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что национальная команда вышла бы на Евро-2024 в случае допуска к отбору.

    «Если прям завтра нас вернули бы в отборочные чемпионата Европы, эта сборная вышла бы.

    На что ещe она могла бы претендовать? На невылет? Конечно, на попадание на чемпионат Европы или мира. Был же отбор последний. Кто другой в команде? Кого нет? Алексея Миранчука не было в последних играх. Дивеева, Осипенко тоже не было. И что.

    Эта же сборная, без двух-трeх игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте. За это время, понятно, состояние другое, но мотивация была бы другая», – сказал Карпин.

    • Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
    • Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
    • 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:21
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1740

      aubergine 22 минуты назад

      Да ладно скромничать, Валерий Георгиевич! Говорите прямо, что в тройку призёров легко вошли бы, план-минимум так сказать))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4959

      polt 26 минут назад

      Так он с головой не дружит, отсюда и тренерская некомпетентность полная.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1702

      zarsm > polt 9 минут назад

      Твой семак без бразильцев еще пожиже бы обосрался))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22177

      derrik2000 32 минуты назад

      Пральна, кудрявый!
      ПРАЛЬНА!!!
      До конца цепляйся за оклад жалования!
      Будут гнать - пинайся, кусайся, слезу пусти, но не уходи.
      Не поддавайся им, упырям, ничего футболе не понимающим.
      )))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +605

      АлексМак 34 минуты назад

      смех сквозь слёзы...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5337

      Эном айс 38 минут назад

      Все́.
      Понервничал- покурил- отпустило

      Пошёл приход.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19821

      ilichkadr 41 минуту назад

      Валера явно чего-то хватил...................

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12368

      ВетеR 42 минуты назад

      что он курит ?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19821

      ilichkadr > ВетеR 40 минут назад

      Он насвай нюхает.

      1
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