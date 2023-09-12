Карпин: «Эта сборная России вышла бы на Евро-2024»

Да ладно скромничать, Валерий Георгиевич! Говорите прямо, что в тройку призёров легко вошли бы, план-минимум так сказать))
Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что национальная команда вышла бы на Евро-2024 в случае допуска к отбору.
«Если прям завтра нас вернули бы в отборочные чемпионата Европы, эта сборная вышла бы.
На что ещe она могла бы претендовать? На невылет? Конечно, на попадание на чемпионат Европы или мира. Был же отбор последний. Кто другой в команде? Кого нет? Алексея Миранчука не было в последних играх. Дивеева, Осипенко тоже не было. И что.
Эта же сборная, без двух-трeх игроков, полтора-два года назад закончила на втором месте. За это время, понятно, состояние другое, но мотивация была бы другая», – сказал Карпин.
- Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
- Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
- 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).
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