Смотреть прямую трансляцию матча Армения – Хорватия, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет в Ереване на стадионе Республиканский.

Стартовые составы команд:

Армения: Чанчаревич, Чалишир, Мкртчян, Арутюнян, Бичахчян, Тикнизян, Сперцян, Иву, Селараян, Дашян, Ранос.

Главный тренер: Александр Петраков

Хорватия: Ливакович, Баришич, Станишич, Шутало, Гвардиол, Перишич, Модрич, Брозовчи, Иванушец, Крамарич, Петкович.

Главный тренер: Златко Далич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Турция – Армения

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет»