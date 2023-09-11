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    • Армения – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2023

    Армения – Хорватия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Армения – Хорватия, 6 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени. Матч пройдет в Ереване на стадионе Республиканский.

    Стартовые составы команд:

    Армения: Чанчаревич, Чалишир, Мкртчян, Арутюнян, Бичахчян, Тикнизян, Сперцян, Иву, Селараян, Дашян, Ранос.

    Главный тренер: Александр Петраков

    Хорватия: Ливакович, Баришич, Станишич, Шутало, Гвардиол, Перишич, Модрич, Брозовчи, Иванушец, Крамарич, Петкович.

    Главный тренер: Златко Далич

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    Источник: «Бомбардир»

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