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  • В «Зените» рассказали, как упустили Головина: он ждал приглашения год

В «Зените» рассказали, как упустили Головина: он ждал приглашения год

11 сентября 2023, 15:25
1

Тренер-селекционер академии «Зенита» Сергей Ломакин объяснил, почему полузащитник «Монако» Александр Головин в свое время не попал в академию «Зенита».

– Как Головина упустили?

– Боровичка его не вызвал. В тот момент он был главным селекционером и послал меня в Барнаул. Поехали просто смотреть. Головин играл за Новокузнецк. Смотрю на него – парень вообще супер. Ему тогда было около 15 лет.

Подошел к нему: «Саша, хочешь в “Зенит»?». – «Хочу». Я работал главным тренером в Новокузнецке, знал всех тренеров. С папой Головина сразу созвонился. Он мне: «Всe, мы приедем». Но не в моей компетенции было вызывать игрока, оплачивать ему проезд.

А Боровичка забыл про Головина. Он мне потом рассказывал, что, якобы, папа не хотел в «Зенит». Но это уже вскрылось через год.

– Что было через год?

– В Крымске на финале России Головин играл за Сибирь и Дальний Восток и все за ним табуном ходили: ЦСКА, «Спартак», «Динамо». А на этот турнир не я, а мои коллеги поехали.

Звонят мне: «Ты же хотел Головина в “Зенит”». Я им говорю: «Не волнуйтесь. Когда будет первенство регионов, он приедет». А его уже не отпустили.

– Знаем. Приехал Мовсесьян из ЦСКА и забрал Головина.

– Можно сказать, я первым нашел Головина, а Мовсесьян по заданию клуба поехал и забрал. Но ЦСКА чем молодцы? Мне рассказывали, что их тренер Аксенов подошел к Головину: «Саша, ты мне нравишься, я тебя беру в команду». И это сыграло роль. А мне обидно, что нашей информации не так доверяли.

Выходит, сборная России в первом матче на чемпионате мира, всех трех центральных хавов Головина, Газинского и Зобнина я приглашал в «Зенит», но их не взяли. Одного вообще не вызвали, другого забраковали, что медленный, а третьего – назвали тягучим.

Но Головин, которого привезли в ЦСКА, полгода с ними не подписывал контракт. Ему там не нравилось. Я поехал на чемпионат Европы, где выступала сборная России Дмитрия Хомухи. Подошел к Головину: «Саша, давай к нам? Я же тебя, помнишь, приглашал»

.– Что ответил Головин?

– «Сергей Владимирович, вы мне обещали. Я год ждал приглашения из «Зенита» и никто мне не позвонил».

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Головин Александр
Комментарии (1)
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Snek
1694447251
Получается и тут Зенит говна поел
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