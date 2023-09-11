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    • В «Зените» рассказали, как упустили Головина: он ждал приглашения год

    В «Зените» рассказали, как упустили Головина: он ждал приглашения год

    Тренер-селекционер академии «Зенита» Сергей Ломакин объяснил, почему полузащитник «Монако» Александр Головин в свое время не попал в академию «Зенита».

    – Как Головина упустили?

    – Боровичка его не вызвал. В тот момент он был главным селекционером и послал меня в Барнаул. Поехали просто смотреть. Головин играл за Новокузнецк. Смотрю на него – парень вообще супер. Ему тогда было около 15 лет.

    Подошел к нему: «Саша, хочешь в “Зенит»?». – «Хочу». Я работал главным тренером в Новокузнецке, знал всех тренеров. С папой Головина сразу созвонился. Он мне: «Всe, мы приедем». Но не в моей компетенции было вызывать игрока, оплачивать ему проезд.

    А Боровичка забыл про Головина. Он мне потом рассказывал, что, якобы, папа не хотел в «Зенит». Но это уже вскрылось через год.

    – Что было через год?

    – В Крымске на финале России Головин играл за Сибирь и Дальний Восток и все за ним табуном ходили: ЦСКА, «Спартак», «Динамо». А на этот турнир не я, а мои коллеги поехали.

    Звонят мне: «Ты же хотел Головина в “Зенит”». Я им говорю: «Не волнуйтесь. Когда будет первенство регионов, он приедет». А его уже не отпустили.

    – Знаем. Приехал Мовсесьян из ЦСКА и забрал Головина.

    – Можно сказать, я первым нашел Головина, а Мовсесьян по заданию клуба поехал и забрал. Но ЦСКА чем молодцы? Мне рассказывали, что их тренер Аксенов подошел к Головину: «Саша, ты мне нравишься, я тебя беру в команду». И это сыграло роль. А мне обидно, что нашей информации не так доверяли.

    Выходит, сборная России в первом матче на чемпионате мира, всех трех центральных хавов Головина, Газинского и Зобнина я приглашал в «Зенит», но их не взяли. Одного вообще не вызвали, другого забраковали, что медленный, а третьего – назвали тягучим.

    Но Головин, которого привезли в ЦСКА, полгода с ними не подписывал контракт. Ему там не нравилось. Я поехал на чемпионат Европы, где выступала сборная России Дмитрия Хомухи. Подошел к Головину: «Саша, давай к нам? Я же тебя, помнишь, приглашал»

    .– Что ответил Головин?

    – «Сергей Владимирович, вы мне обещали. Я год ждал приглашения из «Зенита» и никто мне не позвонил».

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4693

      Snek 28 минут назад

      Получается и тут Зенит говна поел

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