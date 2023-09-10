Черчесов одним словом описал Цымбаларя

Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов высказался о своем экс-партнере Илье Цымбаларе.

Накануне в Москве состоялся матч памяти Цымбаларя.

Легенды «Спартака» под руководством Черчесова и Олега Романцева победили сборную мира (2:1).

Цымбаларь умер в 44 года в 2013 году.

– Что вспоминаете о Цымбаларе?

– Если одним словом – нестандартность. Причем везде – на поле, за его пределами: в раздевалке, автобусе, в столовой, в самолете. Всегда можно было от него что-то нестандартное увидеть, услышать, почувствовать.

– Какие эмоции от игры?

– Великолепный матч с обеих сторон. Интеллектуально обе команды выглядели хорошо. Понятно, что не хватало кондиций. Порадовали болельщиков, все остались довольны.

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