Черчесов одним словом описал Цымбаларя

Даже срет к вверху попой!
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Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов высказался о своем экс-партнере Илье Цымбаларе.
- Накануне в Москве состоялся матч памяти Цымбаларя.
- Легенды «Спартака» под руководством Черчесова и Олега Романцева победили сборную мира (2:1).
- Цымбаларь умер в 44 года в 2013 году.
– Что вспоминаете о Цымбаларе?
– Если одним словом – нестандартность. Причем везде – на поле, за его пределами: в раздевалке, автобусе, в столовой, в самолете. Всегда можно было от него что-то нестандартное увидеть, услышать, почувствовать.
– Какие эмоции от игры?
– Великолепный матч с обеих сторон. Интеллектуально обе команды выглядели хорошо. Понятно, что не хватало кондиций. Порадовали болельщиков, все остались довольны.