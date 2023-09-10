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    Черчесов одним словом описал Цымбаларя

    Бывший вратарь «Спартака» Станислав Черчесов высказался о своем экс-партнере Илье Цымбаларе.

    • Накануне в Москве состоялся матч памяти Цымбаларя.
    • Легенды «Спартака» под руководством Черчесова и Олега Романцева победили сборную мира (2:1).
    • Цымбаларь умер в 44 года в 2013 году.

    – Что вспоминаете о Цымбаларе?

    – Если одним словом – нестандартность. Причем везде – на поле, за его пределами: в раздевалке, автобусе, в столовой, в самолете. Всегда можно было от него что-то нестандартное увидеть, услышать, почувствовать.

    – Какие эмоции от игры?

    – Великолепный матч с обеих сторон. Интеллектуально обе команды выглядели хорошо. Понятно, что не хватало кондиций. Порадовали болельщиков, все остались довольны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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