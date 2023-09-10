«Мы ползли по навозу»: Кейн рассказал о жесткой тренировке сборной Англии с морпехами

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вспомнил, как в 2017 году команда по инициативе главного тренера Гарета Саутгейта отправилась на совместное занятие с морскими пехотинцами.

«Мы были в походе, где учились ставить палатки. Из еды у нас был паек морпехов, с которым они идут воевать.

Мы на рассвете отправились в поход с этим барахлом за спиной. Прошли полосу препятствий. Мы ползли по грязи, по камням, по овечьему навозу. Преодолевали тоннель под водой. Промокли с ног до головы, грязные, в песке. Обратно тоже пешком.

По возвращении я рассчитывал принять горячий душ, но вода лишь немного капала. Было жестоко.

Думаю, Саутгейт таким образом хотел выявить лидера. Благодаря этому приключению я и стал капитаном. Это был фантастический опыт», – считает Кейн.