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    • «Мы ползли по навозу»: Кейн рассказал о жесткой тренировке сборной Англии с морпехами

    «Мы ползли по навозу»: Кейн рассказал о жесткой тренировке сборной Англии с морпехами

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вспомнил, как в 2017 году команда по инициативе главного тренера Гарета Саутгейта отправилась на совместное занятие с морскими пехотинцами.

    «Мы были в походе, где учились ставить палатки. Из еды у нас был паек морпехов, с которым они идут воевать.

    Мы на рассвете отправились в поход с этим барахлом за спиной. Прошли полосу препятствий. Мы ползли по грязи, по камням, по овечьему навозу. Преодолевали тоннель под водой. Промокли с ног до головы, грязные, в песке. Обратно тоже пешком.

    По возвращении я рассчитывал принять горячий душ, но вода лишь немного капала. Было жестоко.

    Думаю, Саутгейт таким образом хотел выявить лидера. Благодаря этому приключению я и стал капитаном. Это был фантастический опыт», – считает Кейн.

    • Гарри – лучший бомбардир в истории сборной Англии (58 голов).
    • Он в команде с 2015 года.
    • Англия лидирует в отборочной группе Евро-2024.

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    Источник: Daily Mail

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