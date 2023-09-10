Червиченко прокомментировал возможное возвращение Черчесова в «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не видит Станислава Черчесова вновь во главе московского клуба.

– Если Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера «Спартака», насколько вероятно, что на его месте окажется Станислав Черчесов?

– Не знаю. Надо спрашивать у тех, кто эти слухи распространяет. Честно говоря, похоже на бред. Что про Черчесова, что про Массимо Карреру. Каждый пихает свое. Желающих присосаться к спартаковскому трансферному бюджету хватает с лихвой. Вот каждый и пихает свой инструмент в надежде, что это пройдет.

– Станислав Саламович – это плохой вариант для «Спартака»?

– Он уже был в «Спартаке». Ничего значительно лучшего от его присутствия, чем при нынешнем тренере Абаскале, я не вижу.

Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.

При нем команда заняла в РПЛ 2-е место.

Черчесов в июле был уволен из «Ференцвароша».

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