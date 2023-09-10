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    • Червиченко прокомментировал возможное возвращение Черчесова в «Спартак»

    Червиченко прокомментировал возможное возвращение Черчесова в «Спартак»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не видит Станислава Черчесова вновь во главе московского клуба.

    – Если Гильермо Абаскаль покинет пост главного тренера «Спартака», насколько вероятно, что на его месте окажется Станислав Черчесов?

    – Не знаю. Надо спрашивать у тех, кто эти слухи распространяет. Честно говоря, похоже на бред. Что про Черчесова, что про Массимо Карреру. Каждый пихает свое. Желающих присосаться к спартаковскому трансферному бюджету хватает с лихвой. Вот каждый и пихает свой инструмент в надежде, что это пройдет.

    – Станислав Саламович – это плохой вариант для «Спартака»?

    – Он уже был в «Спартаке». Ничего значительно лучшего от его присутствия, чем при нынешнем тренере Абаскале, я не вижу.

    • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.
    • При нем команда заняла в РПЛ 2-е место.
    • Черчесов в июле был уволен из «Ференцвароша».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4304

      raritet 2 часа назад

      Иногда даже кажется что команда и сама может без тренера. Игроки подобраны очень хорошие. И результат должен быть. А что там внутри происходит непонятно.

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      Рейтинг: +5951

      Питерский князь > raritet 2 часа назад

      Они и без тренера могут обосраться.
      :)))
      Можно разгрузить трудовую биллютень. На хер лишнии платить?

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      Рейтинг: +4157

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Вот это верно сказал. Присасываются все кому не лень к хряковскому бюджету. Гыгыгы

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