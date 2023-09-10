Хлестов выступил за возвращение Черчесова в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов хочет видеть главным тренером команды Станислава Черчесова.

«Какое у меня отношение к Гильермо Абаскалю? Я вообще не смотрю «Спартак» и чемпионат России. Когда они играют, я тоже играю в футбол – не могу одновременно еще за ними следить. Я иногда даже не знаю на каком они месте. Мне звонят корреспонденты и спрашивают: «Как вам «Спартак»? Отвечаю: «А как они сыграли?». После этого бросаю трубку.

Я, конечно, тоже хочу, чтобы Черчесов возглавил «Спартак». Это наш игрок! Я бы еще Дмитрия Аленичева вернул. Хочу, чтобы Дмитрий был главным. Надо своих возвращать. Я сейчас против иностранных тренеров в России, у нас есть свои специалисты», – сказал Хлестов.