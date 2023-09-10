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    • Чинквини дал пессимистичный прогноз на сезон Миранчука в «Аталанте»

    Чинквини дал пессимистичный прогноз на сезон Миранчука в «Аталанте»

    Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился ожиданиями от сезона полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

    «Миранчуку будет очень сложно попасть в состав «Аталанты». Очевидно, что в «Аталанте» о него не стоит ждать хорошего сезона. Сидение на скамейке запасных никакой пользы ему не принесет.

    Он был очень хорош в прошлом сезоне в «Торино» и я не знаю, почему он выбрал другой вариант. Алексей – отличный футболист, но мне сложно сказать, что ждет его в этом сезоне», – сказал итальянец.

    • Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Торино»: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
    • Сообщалось об интересе к 27-летнему россиянину со стороны турецких клубов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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