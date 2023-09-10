Чинквини дал пессимистичный прогноз на сезон Миранчука в «Аталанте»

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился ожиданиями от сезона полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Миранчуку будет очень сложно попасть в состав «Аталанты». Очевидно, что в «Аталанте» о него не стоит ждать хорошего сезона. Сидение на скамейке запасных никакой пользы ему не принесет.
Он был очень хорош в прошлом сезоне в «Торино» и я не знаю, почему он выбрал другой вариант. Алексей – отличный футболист, но мне сложно сказать, что ждет его в этом сезоне», – сказал итальянец.
- Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Торино»: 31 матч, 4 гола, 6 ассистов.
- Сообщалось об интересе к 27-летнему россиянину со стороны турецких клубов.
Источник: «РБ Спорт»