Миранчук все еще может покинуть «Аталанту»

Ээх, Леха ты Леха..
Какой же ты на поверку оказался мягкотелым и безвольным..
Неяким короче..
Будущее полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте» остается неопределенным.
Несмотря на закрытие летнего трансферного окна в топ-лигах Европы, российский футболист все еще может сменить команду.
На него претендуют несколько турецких клубов, желающих арендовать игрока на год.
- 27-летний россиянин вернулся из аренды в «Торино».
- В новом сезоне он еще не играл.
- Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.