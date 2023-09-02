Миранчук все еще может покинуть «Аталанту»

Будущее полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте» остается неопределенным.

Несмотря на закрытие летнего трансферного окна в топ-лигах Европы, российский футболист все еще может сменить команду.

На него претендуют несколько турецких клубов, желающих арендовать игрока на год.