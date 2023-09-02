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    Миранчук все еще может покинуть «Аталанту»

    Будущее полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте» остается неопределенным.

    Несмотря на закрытие летнего трансферного окна в топ-лигах Европы, российский футболист все еще может сменить команду.

    На него претендуют несколько турецких клубов, желающих арендовать игрока на год.

    • 27-летний россиянин вернулся из аренды в «Торино».
    • В новом сезоне он еще не играл.
    • Миранчук оказался в «Аталанте» осенью 2020 года.

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    Источник: Transfermarkt

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    02.09.2023 15:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8259

      BarStep 2 сентября, 15:52

      Ээх, Леха ты Леха..
      Какой же ты на поверку оказался мягкотелым и безвольным..

      Неяким короче..

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