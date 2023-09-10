Тренер Белоруссии выразил разочарование ничьей с Андоррой

Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос подвел итог матча пятого тура отбора Евро-2024 против Андорры (0:0).

Это был дебют Алоса в команде.

Белоруссия на 5 очков отстает от зоны выхода на Евро.

Команда ни разу не участвовала в Евро/ЧМ.

«Для нас это плохой результат. Мы сюда приехали только для победы. Команда соперника была очень хорошо организована и играла строго от обороны. У нас были проблемы в завершающей стадии. Над этим нам нужно будет поработать.

Нам не хватало в игре глубины. Когда мы контролировали мяч, то у нас не было игроков впереди, которые могли бы за него зацепиться. В складывающейся ситуации мы выпустили Кирилла Морозова в качестве «девятки». В этих моментах у нас есть некоторые проблемы, над которыми нам нужно будет работать.

Сейчас очень важно восстановить игроков перед матчем с Израилем. У нас есть время, чтобы подготовиться к данной игре», – сказал Алос.