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    Тренер Белоруссии выразил разочарование ничьей с Андоррой

    Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос подвел итог матча пятого тура отбора Евро-2024 против Андорры (0:0).

    • Это был дебют Алоса в команде.
    • Белоруссия на 5 очков отстает от зоны выхода на Евро.
    • Команда ни разу не участвовала в Евро/ЧМ.

    «Для нас это плохой результат. Мы сюда приехали только для победы. Команда соперника была очень хорошо организована и играла строго от обороны. У нас были проблемы в завершающей стадии. Над этим нам нужно будет поработать.

    Нам не хватало в игре глубины. Когда мы контролировали мяч, то у нас не было игроков впереди, которые могли бы за него зацепиться. В складывающейся ситуации мы выпустили Кирилла Морозова в качестве «девятки». В этих моментах у нас есть некоторые проблемы, над которыми нам нужно будет работать.

    Сейчас очень важно восстановить игроков перед матчем с Израилем. У нас есть время, чтобы подготовиться к данной игре», – сказал Алос.

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    Источник: телеграм-канал «Белорусский Футбол»

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