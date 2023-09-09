В 6 туре отборочного цикла ЧЕ – 2024 сборная Казахстана на своем поле сыграет с Северной Ирландией. Поединок пройдет в Астане на стадионе «Астана Арена», и состоится 10 сентября. Игра запланирована на 16:00 по мск.

Казахстан

Сборная Казахстана с 9 очками идет на четвертом месте в отборочной группе H. В активе команды три победы и два поражения. Разница мячей тоже неплохая – восемь забитых против пяти пропущенных. Отставание от лидирующей Финляндии составляет лишь три очка.

Северная Ирландия

Команда с тремя баллами идет пятой. Северная Ирландия одержала только одну победу в пяти играх отбора, и потерпела четыре поражения. Коллектив пропустил семь мячей, а забил лишь четыре гола.

Статистика

Одна единственная очная встреча команд состоялась 19 июня этого года. Победу в той игре одержали подопечные Магомеда Адиева, отправившие в ворота соперника один безответный мяч.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече исход очевиден. Сборная Казахстана, после поражения от Финляндии в прошлом туре, наверняка сделает все, чтобы завоевать три очка в предстоящей встрече. Наш прогноз – победа сборной Казахстана (3.05).