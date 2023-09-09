Казахстан и Северная Ирландия сыграют в матче 5 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024.
- Игра состоится в воскресенье, 10 сентября.
- Встреча пройдет в Астане на стадионе «Астана Арена».
- Начало – в 16:00 по мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Северная Ирландия
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч!».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Казахстан – Северная Ирландия
- победа Казахстана – 3.05;
- ничья – 3.15;
- победа Северной Ирландии – 2.55.
Источник: Бомбардир