Стартовые составы на матч Северная Македония – Италия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Северной Македонии, и начнется в 21:45 по мск.

Северная Македония: Димитриевски, Зайков, Муслиу, Эльмас, Алиоски, Ашковски, Бардхи, Атанасов, Манев, Елези, Миовски

Главный тренер: Благой Милевский

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Манчини, Бастони, Тонали, Кристанте, Барелла, Политано, Иммобиле, Дзакканьи

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».