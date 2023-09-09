Стартовые составы на матч Северная Македония – Италия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Северной Македонии, и начнется в 21:45 по мск.
Северная Македония: Димитриевски, Зайков, Муслиу, Эльмас, Алиоски, Ашковски, Бардхи, Атанасов, Манев, Елези, Миовски
Главный тренер: Благой Милевский
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Манчини, Бастони, Тонали, Кристанте, Барелла, Политано, Иммобиле, Дзакканьи
Главный тренер: Лучано Спаллетти
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».
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