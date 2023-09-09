Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония – Италия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Северная Македония: Димитриевски, Зайков, Муслиу, Эльмас, Алиоски, Ашковски, Бардхи, Атанасов, Манев, Елези, Миовски

Главный тренер: Благой Милевский

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Манчини, Бастони, Тонали, Кристанте, Барелла, Политано, Иммобиле, Дзакканьи

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Македония – Италия

Прямой эфир встречи на «Бомбардире».