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    • Северная Македония – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Северная Македония – Италия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Северная Македония – Италия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Северная Македония: Димитриевски, Зайков, Муслиу, Эльмас, Алиоски, Ашковски, Бардхи, Атанасов, Манев, Елези, Миовски

    Главный тренер: Благой Милевский

    Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Димарко, Манчини, Бастони, Тонали, Кристанте, Барелла, Политано, Иммобиле, Дзакканьи

    Главный тренер: Лучано Спаллетти

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Македония – Италия

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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    09.09.2023 20:44
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