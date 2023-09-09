Смотреть прямую трансляцию матча Андорра – Беларусь, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Андорра: Альварес, Льовера, Сан-Николас, Сервос, Алаверда, Алаэс, Пужол, Вьейра, Росас, Мартинес, Валес.
Главный тренер: Кольдо Альварес
Беларусь: Плотников, Политевич, Печенин, Поляков, Волков, Корзун, Лисакович, Быков, Эбонг, Концевой, Савицкий.
Главный тренер: Карлос Алос Феррер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Андорра – Беларусь
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет будет транслировать «Фонбет».