Смотреть прямую трансляцию матча Андорра – Беларусь, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Андорра: Альварес, Льовера, Сан-Николас, Сервос, Алаверда, Алаэс, Пужол, Вьейра, Росас, Мартинес, Валес.

Главный тренер: Кольдо Альварес

Беларусь: Плотников, Политевич, Печенин, Поляков, Волков, Корзун, Лисакович, Быков, Эбонг, Концевой, Савицкий.

Главный тренер: Карлос Алос Феррер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Андорра – Беларусь

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».