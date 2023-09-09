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    • Андорра – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Андорра – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Андорра – Беларусь, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Андорра: Альварес, Льовера, Сан-Николас, Сервос, Алаверда, Алаэс, Пужол, Вьейра, Росас, Мартинес, Валес.

    Главный тренер: Кольдо Альварес

    Беларусь: Плотников, Политевич, Печенин, Поляков, Волков, Корзун, Лисакович, Быков, Эбонг, Концевой, Савицкий.

    Главный тренер: Карлос Алос Феррер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Андорра – Беларусь

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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