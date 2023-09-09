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    Холанд оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»-2023

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о том, удастся ли ему стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

    «Я по-настоящему верю в себя. Знаю, что могу значительно прибавить, ведь я еще молод. Думаю, у меня есть шансы на победу в этом году.

    Я вхожу в число лучших форвардов мира прямо сейчас. Лучший ли я? Возможно, так и есть. Мой пиар-менеджер просит, чтобы я осторожно подбирал слова», – сказал 23-летний норвежец.

    • В прошлом сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах, выиграв требл с «Манчестер Сити».
    • Его уже признали лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.
    • В голосовании Эрлинг опередил Кевина Де Брюйне («Ман Сити») и Лионеля Месси (экс-«ПСЖ»).

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19773

      ilichkadr 5 часов назад

      Уже нос задрал, великим себя возомнил. Как бы не обосраться..............

      2
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    • ...
      Рейтинг: +237

      Эмом 5 часов назад

      Холланд парочку ЗМ точно заберет, видно у парня все продуманно.

      0
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