Холанд оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»-2023

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о том, удастся ли ему стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.
«Я по-настоящему верю в себя. Знаю, что могу значительно прибавить, ведь я еще молод. Думаю, у меня есть шансы на победу в этом году.
Я вхожу в число лучших форвардов мира прямо сейчас. Лучший ли я? Возможно, так и есть. Мой пиар-менеджер просит, чтобы я осторожно подбирал слова», – сказал 23-летний норвежец.
- В прошлом сезоне Холанд забил 52 гола и сделал 9 ассистов в 53 матчах, выиграв требл с «Манчестер Сити».
- Его уже признали лучшим игроком сезона-2022/23 по версии УЕФА.
- В голосовании Эрлинг опередил Кевина Де Брюйне («Ман Сити») и Лионеля Месси (экс-«ПСЖ»).
Источник: L’Equipe