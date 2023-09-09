Холанд оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»-2023

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд порассуждал о том, удастся ли ему стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Я по-настоящему верю в себя. Знаю, что могу значительно прибавить, ведь я еще молод. Думаю, у меня есть шансы на победу в этом году.

Я вхожу в число лучших форвардов мира прямо сейчас. Лучший ли я? Возможно, так и есть. Мой пиар-менеджер просит, чтобы я осторожно подбирал слова», – сказал 23-летний норвежец.