Кейн сравнил «Баварию» и «Тоттенхэм»

Нападающий Гарри Кейн отметил разницу в давлении в «Баварии» и «Тоттенхэме».

«В «Баварии» совершенно другое давление по сравнению с «Тоттенхэмом». Два первых матча мы выиграли со счетом 4:0 и 3:1 – и то не все были довольны тем, как мы играем.

Естественно, с «Тоттенхэмом» мы тоже хотели что-нибудь выиграть, но пара поражений не считалась катастрофой. В «Баварии» же есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч», – сказал Кейн.