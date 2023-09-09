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    Кейн сравнил «Баварию» и «Тоттенхэм»

    Нападающий Гарри Кейн отметил разницу в давлении в «Баварии» и «Тоттенхэме».

    «В «Баварии» совершенно другое давление по сравнению с «Тоттенхэмом». Два первых матча мы выиграли со счетом 4:0 и 3:1 – и то не все были довольны тем, как мы играем.

    Естественно, с «Тоттенхэмом» мы тоже хотели что-нибудь выиграть, но пара поражений не считалась катастрофой. В «Баварии» же есть ощущение, что ты обязан выигрывать каждый матч», – сказал Кейн.

    • «Бавария» в августе купила форварда за 100 млн евро.
    • В новом сезоне Кейн забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +102463

      zigbert 5 часов назад

      Просто положение обязывает Баварию играть только на победу. Самый титулованный клуб Германии и один из титулованных клубов мира. Любое поражение подвергается критике.

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