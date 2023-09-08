В 5 туре отборочного турнира чемпионата Европы в группе I сыграют сборные Андорры и Беларуси. Игра пройдет в Андорра-ла-Велье, и состоится 9 сентября. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Андорра

Сборная Андорры ожидаемо занимает последнее место в отборочной группе. В активе команды только одно набранное очко в четырех сыгранных матчах. Плохо дела обстоят и с разницей забитых и пропущенных мячей – 3 забитых и 7 пропущенных голов.

Андоррцы в первом матче отборочного цикла уступили Румынии (0:2), сыграли вничью с Косово (1:1), затем проиграли Швейцарии (1:2), а также не смогли набрать очков в игре со сборной Израиля (1:2).

Беларусь

Беларусь тоже невыразительно смотрится в нынешнем отборочном цикле. Команда Карлоса Алоса Ферреры идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе только три очка. Разница мячей недалеко ушла от андоррской – 4 забитых, и 10 пропущенных голов.

Красно-зеленые в первом матче отбора разгромно уступили Швейцарии (0:5), затем проиграли Румынии (1:2) и Израилю (1:2). В предыдущем туре белорусы обыграли Косово (2:1), чем слегка поправили свое турнирное положение.

Статистика

История противостояния сборных насчитывает 4 игры, в которых были зафиксированы следующие результаты:

06.06.2009 Беларусь – Андорра 5:1;

10.09.2008 Андорра – Беларусь 1:3;

16.08.2006 Беларусь – Андорра 3:0;

26.04.2000 Андорра – Беларусь 2:0.

Наш прогноз на игру

Обе команды невыразительно смотрятся в нынешнем отборе, однако предположим, что сборная Беларуси все-таки возьмет верх над соперником. Наш прогноз – победа сборной Беларуси (1.92).