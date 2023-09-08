Андорра и Беларусь сыграют в матче 5 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024.
- Игра состоится в субботу, 9 сентября.
- Встреча пройдет в Андорре-ла-Велья на стадионе «Комуналь д'Андорра-ла-Велья».
- Начало – в 19:00 по мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Андорра – Беларусь
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч!».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч Андорра – Беларусь
- победа Андорры – 5.00;
- ничья – 3.20;
- победа Беларуси – 1.92.
Источник: Спортбокс