Месси прокомментировал первую победу Аргентины в отборе ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборе ЧМ-2026.

«Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжeлая игра. Я немного устал, но чувствую себя хорошо.

Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, ещe больше», – цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.