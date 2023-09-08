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    • Месси прокомментировал первую победу Аргентины в отборе ЧМ-2026

    Месси прокомментировал первую победу Аргентины в отборе ЧМ-2026

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Эквадором (1:0) в отборе ЧМ-2026.

    «Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжeлая игра. Я немного устал, но чувствую себя хорошо.

    Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, ещe больше», – цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

    • Месси забил единственный гол ан 78-й минуте.
    • Летом Месси перешел в «Интер Майами».
    • В июне аргентинцу исполнилось 36 лет.

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    Источник: «Бомбардир»

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