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    • Агент Хвичи назвал два клуба, ради которых игрок готов покинуть «Наполи»

    Агент Хвичи назвал два клуба, ради которых игрок готов покинуть «Наполи»

    Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем футболиста.

    «Я скажу ещe раз: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим такую перспективу.

    Сейчас в команде есть такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо, Зелиньски. Это сильная команда, поэтому мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи».

    Здесь мы чувствуем себя как дома. Я официально заявляю, что мы с Хвичей никогда не говорили о желании сменить команду, никогда такой ситуации не возникало.

    О продлении контракта разговоров нет. Мы удовлетворены своим контрактом, и цель Квары – защитить чемпионский титул и далеко пройти в Лиге чемпионов», – цитирует Мамуку CalcioNapoli24.

    • Футболист в прошлом сезоне был признан лучшим в Серии А.
    • Он номинирован на «Золотой мяч».
    • Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «Чемпионат»

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