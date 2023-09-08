Агент Хвичи назвал два клуба, ради которых игрок готов покинуть «Наполи»

Мамука Джугели, агент нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о будущем футболиста.

«Я скажу ещe раз: мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим такую перспективу.

Сейчас в команде есть такие футболисты, как Осимхен, Ди Лоренцо, Зелиньски. Это сильная команда, поэтому мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи».

Здесь мы чувствуем себя как дома. Я официально заявляю, что мы с Хвичей никогда не говорили о желании сменить команду, никогда такой ситуации не возникало.

О продлении контракта разговоров нет. Мы удовлетворены своим контрактом, и цель Квары – защитить чемпионский титул и далеко пройти в Лиге чемпионов», – цитирует Мамуку CalcioNapoli24.

Футболист в прошлом сезоне был признан лучшим в Серии А.

Он номинирован на «Золотой мяч».

Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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