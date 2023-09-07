Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой: «Когда говорят «тренерская команда», хотят кому-то лизнуть»

    Мостовой: «Когда говорят «тренерская команда», хотят кому-то лизнуть»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о «Крылья Советов».

    – Да, сейчас «Крылья» наверху таблицы, но все равно, думаю, они спустятся. Не вижу у них чего-то выдающегося.

    Оборона – посредственная, полузащита – более-менее, есть впереди Салтыков, Гарре, Ежов. Но пока это больше кураж. Вы же помните, они и в прошлом сезоне временами играли, а потом с трудом сохранили прописку в РПЛ.

    – «Крылья» – тренерская команда? Оттуда уходят игроки, но стиль остается.

    – Такие фразы мне не нравятся, честно говоря. Что значит «тренерская»? «Ахмат» в прошлом сезоне был тренерской командой, как говорили. А сейчас где их тренер Ташуев? В чем проблема? Почему перестала быть тренерской? Такие слова и фразы – с языком, как я их называю. Журналисты хотят кому-нибудь «лизнуть».

    Говорят: «команда Карпина», команда этого!.. Как выигрывают, так это команда какого-то тренера, как проигрывают – так уже не команда Карпина. Думаешь: а что поменялось-то? Это как Марио Фернандес: десять лет целовал футболку ЦСКА, был легендой этого клуба, а в последнем туре играл за «Зенит», понимаете, да? И как его называть?

    Ну, ребята, будьте скромнее, осторожнее формулируйте. Не награждайте игроков и тренеров титулами, за которые им самим потом неловко будет.

    Новости по теме
    «Печально и чудовищно»: Мостовой – о ничьей России с олимпийской сборной Египта 15
    Мостовой рассказал, какой результат ждет от сборной России в Египте 2
    Мостовой порассуждал о шансах «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2023 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13235

      Вомбат 4 часа назад

      Не судите по себе, господин Мостовой. Царь вы не настоящий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6120

      Дядя Серёжа 9 часов назад

      Тренерская команда: Мостовой, Евсеев, Шалимов, Тихонов...Романцев

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 