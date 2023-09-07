Мостовой: «Когда говорят «тренерская команда», хотят кому-то лизнуть»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о «Крылья Советов».

– Да, сейчас «Крылья» наверху таблицы, но все равно, думаю, они спустятся. Не вижу у них чего-то выдающегося.

Оборона – посредственная, полузащита – более-менее, есть впереди Салтыков, Гарре, Ежов. Но пока это больше кураж. Вы же помните, они и в прошлом сезоне временами играли, а потом с трудом сохранили прописку в РПЛ.

– «Крылья» – тренерская команда? Оттуда уходят игроки, но стиль остается.

– Такие фразы мне не нравятся, честно говоря. Что значит «тренерская»? «Ахмат» в прошлом сезоне был тренерской командой, как говорили. А сейчас где их тренер Ташуев? В чем проблема? Почему перестала быть тренерской? Такие слова и фразы – с языком, как я их называю. Журналисты хотят кому-нибудь «лизнуть».

Говорят: «команда Карпина», команда этого!.. Как выигрывают, так это команда какого-то тренера, как проигрывают – так уже не команда Карпина. Думаешь: а что поменялось-то? Это как Марио Фернандес: десять лет целовал футболку ЦСКА, был легендой этого клуба, а в последнем туре играл за «Зенит», понимаете, да? И как его называть?

Ну, ребята, будьте скромнее, осторожнее формулируйте. Не награждайте игроков и тренеров титулами, за которые им самим потом неловко будет.