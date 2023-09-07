Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • В РФС рассказали о реакции ФИФА на товарищеские матчи России с Египтом и Катаром

    В РФС рассказали о реакции ФИФА на товарищеские матчи России с Египтом и Катаром

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о товарищеских матчах сборной России с Египтом и Катаром.

    – Многие восприняли в штыки этот матч, будто он никому не нужен, вы как считаете?

    – Может быть, есть такие люди, которые в принципе считают, что ничего не нужно. Но это, как притча про лягушку, которая барахталась в молоке и выпрыгнула. Я считаю, что нужно использовать любые возможности, чтобы играть.

    – Легко ли было получить разрешение ФИФА на проведение матчей?

    – Нет. Разрешение было получить несложно. ФИФА, УЕФА, все федерации достаточно быстро и свободно выдали все необходимые разрешения.

    – Можно ли сказать, что матч со сборной Египта стал запасным вариантом, так как другие команды отказались?

    – Были бы другие варианты, возможно, мы провели бы четыре матча. Играли бы два матча молодежкой и основной командой. Но в данной ситуации выбрали такой вариант.

    Новости по теме
    Девять футболистов дебютировали за сборную России
    Литвинов ответил на вопрос о деградации сборной России 1
    Египет (U-23) – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21677

      Cleaner 19 минут назад

      Генеральный секретарь!!!!!!!!!!!!!!!!!! Должность то какую для чиновника выдумали! А еще в РФС есть ПРЕЗИДЕНТ! И куча ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОВ! Тьфу ты ну ты, а играем с молодежкой из Египта. Разогнать всех этих дармоедов рфсовских давно пора, но кто ж их разгонит...(((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > Cleaner 12 минут назад

      но кто ж их разгонит===Некому. Слабость.
      После известных событий.А ведь пихал--все идет по плану.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19621

      NewLife 31 минуту назад

      Хорошо хоть, что с лягушкой сравнивает, а не с живучим тараканом)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 