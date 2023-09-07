В РФС рассказали о реакции ФИФА на товарищеские матчи России с Египтом и Катаром

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о товарищеских матчах сборной России с Египтом и Катаром.

– Многие восприняли в штыки этот матч, будто он никому не нужен, вы как считаете?

– Может быть, есть такие люди, которые в принципе считают, что ничего не нужно. Но это, как притча про лягушку, которая барахталась в молоке и выпрыгнула. Я считаю, что нужно использовать любые возможности, чтобы играть.

– Легко ли было получить разрешение ФИФА на проведение матчей?

– Нет. Разрешение было получить несложно. ФИФА, УЕФА, все федерации достаточно быстро и свободно выдали все необходимые разрешения.

– Можно ли сказать, что матч со сборной Египта стал запасным вариантом, так как другие команды отказались?

– Были бы другие варианты, возможно, мы провели бы четыре матча. Играли бы два матча молодежкой и основной командой. Но в данной ситуации выбрали такой вариант.

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